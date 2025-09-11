Stadium Night возвращается в эфир Нового канала: чем будут удивлять зрителей

Stadium Night повертається в ефір Нового каналу! Восени українці побачать проект, який вже встиг зібрати десятки аншлагів в містах України. Сучасні жарти, сміливі скетчі, музичні виступи гарантують гарний настрій після перегляду!

Stadium Night на Новому каналі

Кожен випуск Stadium Night – це простір, де можна відкласти щоденні турботи, відпустити напруження та посміятися від душі. І не дивно, адже за гумор тут відповідають Фіма Константиновський, Настя Ткаченко, Іван Кухарчук, Володимир Мартинець та інші талановиті коміки. Тож давайте ближче знайомитися з проектом.

Що таке Stadium Night?

Усі жарти шоу – це свіжий погляд на знайомі кожному глядачеві життєві ситуації. Те, що відбувається на сцені та що ви побачите у нових випусках, – не просто гумористичний концерт, а велике шоу від першої до останньої хвилини.

– Ідея створення проекту жила в нашому колективі вже давно. Оскільки творча Family постійно поповнювалася талановитими коміками, завжди було бажання створити окремий формат, у якому всі могли б брати участь одночасно І першим, хто запропонував зробити повноцінне шоу та винести його на велику сцену, став Володимир Мартинець, продюсер і фронтмен Stadium Night, – каже креативний продюсер Stadium Night та Stadium Family production Ілля Бортуаль.

І з чого сміятися?

– В осінньому сезоні ми прагнемо розширити палітру гумору. Це будуть не лише класичні номери, а й пародії, гострі жарти, сімейні скетчі, трохи абсурду та, звісно, багато живої музики. Не хочу розкривати всі секрети. Але можу точно сказати: глядач отримає велику порцію гарного настрою. У випусках на Новому ви побачите героя «Холостяка», найзнаменитіші вуса України та ще багато несподіваних сюрпризів, – інтригує Бортуаль.

Над матеріалом до концертів Stadium Night працює невелика, але талановита команда авторів – усі вони колишні учасники різних гумористичних колективів. Професійні та креативні, вони вкладають багато сил і часу в створення сценарію всього концерту, найкраще з якого побачите зовсім скоро на Новому.

– Вітаю всіх нас з наближенням премʼєри Stadium Night на Новому каналі! Випуски, які ви побачите восени, будуть ще більш сучасні, актуальні та пропрацьовані. Ми зробили роботу над помилками й готові смішити глядачів Нового знову! – каже зірка проектів Нового і за сумісництвом ведучий та актор Stadium Night Фіма Константиновський. – У наших скетчах будуть жарти, які подобаються особисто нам. Це не завжди може бути до вподоби глядачу, щоправда (усміхається). Але, як на мене, важливо, аби тим, хто виступає на сцені, подобалося, що вони роблять і показують. Буде ще більше музики, сміху й запалу! Я запрошую всіх до екранів. Ми з командою справді дуже багато працювали, аби випуски на Новому стали крутішими.

А кого ми побачимо?

Гумористичний проект обʼєднав найталановитіших коміків країни, які вже давно творять разом, – Фіму Константиновського, Настю Ткаченко, Ваню Кухарчука, Вову Мартинця, Діму Зелінського, Андрія Рибака, Сашу Степаненка, Віку Навольнєву. Саме вони є резидентами Stadium Night, а деякі з них утворили Stadium-бенд.

– Від самого початку ми хотіли відрізнятися від інших гумористичних шоу. І, на мою думку, це правильне прагнення для будь-якого нового проекту, – зазначає Ілля Бортуаль. – Під час пошуків того, що могло б стати нашою «родзинкою», з’явилася ідея виконувати всі музичні номери наживо. Згодом з’ясувалося, що багато акторів уміють грати на музичних інструментах. Так, рівень був здебільшого аматорський, але завдяки численним репетиціям, а для деяких ще й додатковим заняттям із викладачами, все зазвучало. У результаті музичні репетиції стали для учасників однією з найулюбленіших частин підготовки до концерту. Саме так і народився наш бенд.

Дочекайтеся премʼєрні випуски Stadium Night уже цієї осені на Новому каналі!