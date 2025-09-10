Шахеди в Польщі 10 вересня: що відомо про нічну російську атаку дронів

У ніч на 10 вересня російські ударні дрони «шахед» перетнули кордон України, далі їх зафіксували в повітряному просторі Польщі. Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Після першої ночі українські військові повідомили про запуск декількох нових груп російських дронів. Згодом стало відомо, що «шахеди» залишили повітряний простір України і прямували в бік польського міста Замосць. Місто розташоване приблизно за 60 км від кордону. Варто зазначити, що цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

У Польщі підтвердили порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками. Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі. Також через російські дрони зупинили роботу чотирьох аеропортів, у тому числі Варшави, Жешува, Любліна, зазначаючи, що причиною рішення є «незапланована військова активність для забезпечення національної безпеки».

Польші вперше довелось збивати російські дрони на своїй території. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

– Триває операція, пов’язана з численними порушеннями повітряного простору Польщі. Військові застосували зброю проти цілей. Я на постійному зв’язку з президентом та міністром оборони. Я отримав безпосередній звіт від оперативного командувача, – повідомив прем’єр.

Член Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсон назвав актом війни порушення повітряного простору Польщі російськими дронами типу «Шахед». Про це пише «Європейська правда», з посиланням на його соцмережу Х.

– Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на триваючу неспровоковану агресію воєнного злочинця путіна проти вільних і продуктивних націй, – написав він.

Конгресмен закликав президента Дональд Трампа «відповісти обов’язковими санкціями, які збанкрутують російську військову машину, і озброїти Україну зброєю, здатною завдати удару по росії».

Фото – Х, відкриті джерела, Getty Images