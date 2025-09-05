Завтра та післязавтра у Києві, у River Mall за адресою Дніпровська набережна, 12 пройде великий благодійний фестиваль для всієї родини Маші Єфросиніної. «Благодійний WEEKEND» стане простором відпочинку та емоційного перезавантаження, але головною метою події є закриття збору на дві цілі – для ГО «Фонд Маша» на психо-емоційну реабілітацію для жінок, які постраждали від війни, та для медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» на машину серцево-легеневої реанімації.

Благодійний WEEKEND Маші Єфросиніної: коли пройде та програма фестивалю

На цьому тижні Маша Єфросиніна оприлюднила програму Фестивалю. Кожен день на гостей події чекатимуть зіркові тренування, тренінги, публічні розмови і майстер-класи у Освітньому просторі «Фонду Маша» та вечірній концерт відомих українських артистів, на якому виступатимуть KOLA, Христина Соловій, alyona alyona, MamaRika, ROXOLANA та Уляна Шуба.

Паралельно простір фестивалю пропонуватиме відвідувачам низку розваг, серед яких і дитячі ігри, майстер-класи, змагання, і зона піклування про себе з можливістю пройти медичний експрес чек-ап чи отримати консультацію косметолога, і соціально корисний простір, в якому можна дізнатися більше про донорство крові чи пройти тренінги з домедичної допомоги та серцево-легеневої реанімації від фахівців МС «Ульф».

– Кожен мій захід є благодійним. Як це працює? Я і моя команда створюємо цікаві івенти, на які ви приходите і отримауєте чудові, неймовірні, яскраві враження, а отримані від квитків кошти я передаю на закриття збору. Саме цю ідею я закладала у концепцію Благодійного WEEKENDʼу ще в 2016 році, коли ми готували перший фестиваль. Цьогорічний фестиваль пʼятий, але, для мене особисто, він не менш важливий за той, перший, бо відбувається у нових для всіх нас реаліях. Це виклик. Проте цей виклик я приймаю не сама, бо мене підтримала велика кількість моїх друзів і колег по цеху, кожен з яких погоджувався взяти участь у Фестивалі без жодних роздумів і вагань, бо щиро вірить, що робити великі добрі справи можна тільки разом! – коментує Маша Єфросиніна.

Програма фестивалю і квитки доступні за посиланням – https://mashafest.com/