Новий каналНовини

Що подивитись? Кінодобірка від Остапа Ступки

Фільми, які радить подивитися Остап Ступка: підбірка

Актор-іменинник, який виконав одну з головних ролей у серіалі «Сім’я по неділях» на Новому каналі, порадив режисерів, на фільми яких варто звернути увагу

«Щодня возимо смаколики та подарунки»: Анастасія Іванюк – про порятунок безпритульної кішки

Зараз дивляться

Дощові осінні вечори під пледом і з ароматним чаєм вже незабаром, тож саме час переглянути свою нотатку must see. Пропонуємо поповнити її нестаріючою класикою. Бо більшість з рекомендацій актора Остапа Ступки, який 2 вересня ще й святкує свій день народження, – саме такі. Зірка серіалу «Сім’я по неділях», який восени покаже Новий канал, розповів, які стрічки ви точно маєте переглянути.

– Щодо кінематографу мені важко виділити топ-3 чи топ-5. Я б порадив передивитися фільми Альфреда Гічкока (наприклад, «Психо», «Вікно у двір», «Птахи»), Лукіно Вісконті («Загибель богів», «Смерть у Венеції», «Людвіг»), Мікеланджело Антоніоні («Пригода», «Ніч», «Затемнення», «Червона пустеля»), Орсона Веллса («Громадянин Кейн», «Леді з Шанхаю», «Печать зла», «Процес»), Юрія Іллєнка («Криниця для спраглих, «Вечір на Івана Купала», «Білий птах з чорною ознакою»), – говорить Остап Ступка. – Один з моїх найулюбленіших фільмів – це американський фільм «Великі перегони». Також виділю наш український серіал «Козаки. Абсолютно брехлива історія» й наголошу на фільмах Жана Ренуара (наприклад, «Велика ілюзія» та «Правила гри»). Це хороші трилери! Але, як то кажуть, у кожного свій смак.

Фільми, які радить подивитися Остап Ступка: підбірка

Найулюбленіші стрічки Остапа Ступки:

«Великі перегони» США, комедія, 1965 рік

Це історія про найграндіозніший автопробіг в історії – з Нью-Йорка до Парижа. Головний ініціатор та улюбленець публіки вирішує урізноманітнити своє життя цим змаганням. Перегони збирають учасників, які використовують не лише автівки, а й дивовижні механізми. Наприклад, дирижаблі, повітряні кулі та навіть літаки. На шляху до перемоги чоловіка супроводжує журналістка, яка хоча й намагається зберегти професійну дистанцію, та не може протистояти його чарівності. Під час подорожі герої постійно потрапляють у курйозні ситуації, та виходять з них з гумором і спритністю попри перешкоди, які влаштовує головний ворог.

Фільми, які радить подивитися Остап Ступка: підбірка

«Козаки. Абсолютно брехлива історія» – Україна, комедія, пригоди, 2020 рік

Цей серіал поєднав у собі історичний антураж з елементами фентезі та сучасним гумором. Розповідає про пригоди молодого хлопця Івана у XVI столітті, який змушений піти на відчайдушний крок – викрасти скарби в московського царя, щоб викупити свою матір з турецького полону. Успішна, на перший погляд, крадіжка обертається справжньою гонитвою, коли виявляється, що серед цінностей була чарівна сережка, яка робить свого власника непереможним. Утікаючи, Іван втрачає артефакт, і він випадково потрапляє на Запорізьку Січ. Тепер, щоб повернути магічну сережку, врятувати матір і не потрапити в руки ворога, Івану доведеться вирушити в небезпечну подорож, повну пригод, несподіваних зустрічей і випробувань.

Фільми, які радить подивитися Остап Ступка: підбірка

Чекайте прем’єру комедійного серіалу для всієї родини «Сім’я по неділях» вже восени в ефірі Нового каналу!

Новини Новини НК Сім’я по неділях
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь