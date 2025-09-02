Фільми, які радить подивитися Остап Ступка: підбірка

Актор-іменинник, який виконав одну з головних ролей у серіалі «Сім’я по неділях» на Новому каналі, порадив режисерів, на фільми яких варто звернути увагу

«Щодня возимо смаколики та подарунки»: Анастасія Іванюк – про порятунок безпритульної кішки

Зараз дивляться

Дощові осінні вечори під пледом і з ароматним чаєм вже незабаром, тож саме час переглянути свою нотатку must see. Пропонуємо поповнити її нестаріючою класикою. Бо більшість з рекомендацій актора Остапа Ступки, який 2 вересня ще й святкує свій день народження, – саме такі. Зірка серіалу «Сім’я по неділях», який восени покаже Новий канал, розповів, які стрічки ви точно маєте переглянути.

– Щодо кінематографу мені важко виділити топ-3 чи топ-5. Я б порадив передивитися фільми Альфреда Гічкока (наприклад, «Психо», «Вікно у двір», «Птахи»), Лукіно Вісконті («Загибель богів», «Смерть у Венеції», «Людвіг»), Мікеланджело Антоніоні («Пригода», «Ніч», «Затемнення», «Червона пустеля»), Орсона Веллса («Громадянин Кейн», «Леді з Шанхаю», «Печать зла», «Процес»), Юрія Іллєнка («Криниця для спраглих, «Вечір на Івана Купала», «Білий птах з чорною ознакою»), – говорить Остап Ступка. – Один з моїх найулюбленіших фільмів – це американський фільм «Великі перегони». Також виділю наш український серіал «Козаки. Абсолютно брехлива історія» й наголошу на фільмах Жана Ренуара (наприклад, «Велика ілюзія» та «Правила гри»). Це хороші трилери! Але, як то кажуть, у кожного свій смак.

Найулюбленіші стрічки Остапа Ступки:

«Великі перегони» – США, комедія, 1965 рік

Це історія про найграндіозніший автопробіг в історії – з Нью-Йорка до Парижа. Головний ініціатор та улюбленець публіки вирішує урізноманітнити своє життя цим змаганням. Перегони збирають учасників, які використовують не лише автівки, а й дивовижні механізми. Наприклад, дирижаблі, повітряні кулі та навіть літаки. На шляху до перемоги чоловіка супроводжує журналістка, яка хоча й намагається зберегти професійну дистанцію, та не може протистояти його чарівності. Під час подорожі герої постійно потрапляють у курйозні ситуації, та виходять з них з гумором і спритністю попри перешкоди, які влаштовує головний ворог.

«Козаки. Абсолютно брехлива історія» – Україна, комедія, пригоди, 2020 рік

Цей серіал поєднав у собі історичний антураж з елементами фентезі та сучасним гумором. Розповідає про пригоди молодого хлопця Івана у XVI столітті, який змушений піти на відчайдушний крок – викрасти скарби в московського царя, щоб викупити свою матір з турецького полону. Успішна, на перший погляд, крадіжка обертається справжньою гонитвою, коли виявляється, що серед цінностей була чарівна сережка, яка робить свого власника непереможним. Утікаючи, Іван втрачає артефакт, і він випадково потрапляє на Запорізьку Січ. Тепер, щоб повернути магічну сережку, врятувати матір і не потрапити в руки ворога, Івану доведеться вирушити в небезпечну подорож, повну пригод, несподіваних зустрічей і випробувань.

Чекайте прем’єру комедійного серіалу для всієї родини «Сім’я по неділях» вже восени в ефірі Нового каналу!