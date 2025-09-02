Новий каналНовини

Циркове шоу «Мавка» повертається до столиці

Мавка повертається до Києва: коли відбудеться циркове шоу 2025

Всеукраїнський тур шоу «Мавка» завершується в Києві 8 вересня в МЦКМ циркова феєрія знову об’єднає глядачів усіх поколінь. Улюблені герої популярного мультфільму «Мавка. Лісова пісня» оживуть на сцені завдяки майстерності найталановитіших акробатів, еквілібристів та жонглерів з усієї України.

Коли у Києві відбудеться циркове шоу «Мавка» 2025

Творці популярних родинних шоу «Вартові мрій» та «Резиденція Санти» – Stage Show (FILM.UA Group) – занурять глядачів у чарівний світ української міфології. В ньому природа має голос, а сили добра неодмінно перемагають над темрявою. Діти не тільки розважаються, а занурюються в українську культурну спадщину. Натомість батьки пізнають знайому історію в новому прочитанні циркового мистецтва. 

Квитки вже в продажу! Не пропустіть шанс стати частиною дивовижного шоу, яке об’єднало всю Україну! 

