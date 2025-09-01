Фестиваль LINOLEUM 2025: які фільми покажуть у дитячих програмах

Найбільший фестиваль анімації в Україні, що відбудеться з 1 по 5 жовтня, покаже програму для дітей у комунальних кінотеатрах Києва

Фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM, найбільший показ авторської анімації в Україні, оголосив дитячі програми. Їх покажуть у комунальних кінотеатрах Києва з 1 по 5 жовтня, серед яких кінотеатри Ліра, Лейпциг, Флоренція, Старт та ім. Шевченка.

Зараз дивляться

Секція дитячої анімація розділена на вікові категорії. У програмі короткометражні фільми для дітей від 3 до 6 років, 7 до 9, та підлітків від 10 до та від 13 до 16. Також у Будинку Кіно відбудеться показ блоку анімації, створеної дітьми та підлітками.

– Підбірка для дітей від 3 до 6 років через красиві візуальні образи та яскраві історії ніжно занурює у чарівні світи, захопливі пригоди, гумор, дружбу та першу сміливість бути собою. А добірка 13-16 порушує теми, близькі кожному підлітку: невпевненість у собі, складні стосунки з рідними, пошук власного голосу, вірність мріям і способам самовираження. Через візуально естетичні й чуттєві твори глядачі зможуть замислитися над особистим і глобальним, – кураторка дитячої секції Анна Ігнатова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LINOLEUM (@linoleumfestival)

Основні покази фестивалю, серед яких конкурсні програми, освітні лекції та позаконкурсні кураторські блоги, відбудуться в UNIT.City з 1 по 4 жовтня та Будинку кіно 5 жовтня. Відвідати кожен блок можливо за абонементами, що вже доступні до купівлі. Пенсіонер(к)и, учасники/-ці бойових дій та ветеран(к)и зможуть відвідати фестиваль безкоштовно. З правилами користування абонементами можна ознайомитися на сайті фестивалю.

До дитячої секції ввійшли:

Діти 3-6 – добірка фільмів створена для наших наймолодших глядачів:

«Ту-Ту-Тіл», реж. Вероніка Соломон (Німеччина);

«Пінгу та ведмедик», реж. Кай-Анне Опперманн (Німеччина);

«Танок під дощем», реж. Чао-Чун Є (Тайвань);



«Пухлик», реж. Айван Діксон (Австралія);

«Чік-Чік», реж. Дуґлас Ірвін, Елеанор Стюарт (Велика Британія);



«Собакоміст», реж. Йорн Леуверінк (Нідерланди)

«Малюк і велетень», реж. Ізабела Кошта (Бразилія, Франція);

«Горішок», реж. Ніколя Б’янко-Леврен, Жюлі Рамбовіль, Максанс Камелен (Франція);



«Мрія злітає в небо», реж. Кʼяра Гельм (Італія);

«Бобель», реж. Фіона Роллан (Бельгія);

«Слизькі витівки — Епізод 4: Час спати», реж. Штефан Макс Ґоблірш, Лаура Фернандес Ґарсія (Швеція);

«Бурундук і Білка», реж. Хутцца Сумін Кім (Південна Корея);

«Домашня пастка», реж. Джордж Гемпшир (Нідерланди).

Діти 7-9 — фільми, зосереджені на темах самопізнання, прийняття себе, емпатії та взаємодопомоги.

«Бджоли у бетоні», реж. Юк Ян Цой (Гонконг);

«Великий атлет», реж. Меліна Айлен Андрада Бустос, Еміліо Сапата Велліо, Ніколь Каміла Селаїя Араґон (Аргентина);

«Крійовий», реж. Томмазо Манджакотті, Маролін Авіла, Констанса Меліо, Марія Антоньєта Фернандес, Куанг Ї Лі (Іспанія);

«Ревен», реж. Гюго Бабей, Віктор Барро, Лін Боссар, Хлоє Юрар, Коралі Моньє, Матильда Морен, Лєна Ріпош, Танґі Салоен (Франція);

«Галка», реж. Іларія Аннія Чівідіні, Б’янка Гаета (Італія);

«Дрім-дзинь», реж. Манью Чжао (Велика Британія);

«Між нами», реж. Барбара Баррето, Каролін Суареш, Жоау Кадіма (Португалія);

«Ті, кому не світить Місяць», реж. Солен Марше, Лу Тобі, Том Сорель, Евелін Філіппарт, Марі Фантіні, Амелі Сото (Франція);

«Диво природи», реж. Александра Лермер (Німеччина);

«Кікі і Буба – персикова історія», реж. Леон Бугайскі, Кінга Хлодек, Адріан Кржих, Бася Щербановська, Юлія Вєренко (Польща);

«Капібари», реж. Альфредо Содергюїт (Франція).

Підлітки 10-12 — це стрічки, що дарують відчуття легкості й безтурботності, водночас залишаючи простір для роздумів. Вони занурюють у світ самопізнання, дружби та нового досвіду: як нас бачать інші, що відчувається під час першого кохання, як змінюється сприйняття себе з наближенням дорослішання. У програмі переможець найбільшого анімаційного фестивалю у світі в Ансі 2025.

«Монстр», реж. Пірс Гоффарт, Ерік Гіссманн (Німеччина);

«Дорога додому», реж. Емі Ґрей (Велика Британія);

«Обдаровані», реж. Такеші Соне (Японія);

«BRICKS», реж. Алонсо Флорес Сан Мартін (Чилі);

«Дівчинка з банджо», реж. Катар Бекер (Нідерланди);

«Пуголовок», реж. Юлія Скала (Німеччина);



«Слідом: мить невзаємного кохання», реж. Мьонґджі Лі (Південна Корея);

«На крилах вітру», реж. Цзяньхан Лі (Китай);

«Анімацію на друк!», реж. Груповий проєкт, діти 9–13 років (Словенія);

«#Yacht», реж. Пабло Анасс, Лоан Бомер, Марін Був’є, Марі Малаваль, Максанс Мутту, Флоренс Сюзанна (Франція);

«Компост», реж. Урсіна Рубін, Луція Де Каро, Ванесса Ін-Альбон (Швейцарія);

«Назад у зараз», реж. Чієн-Жу Хіунґ (Тайвань);

«Метеорія», реж. Лінн Ґранкулл (Швеція);

«Нічні чоботи», реж. П’єр-Люк Гранжон (Франція).

Підлітки 13-16 — ця програма сформована так, щоб підлітки могли впізнати себе. Адже саме в цьому віці надзвичайно важливо відчути, що хтось розуміє твої переживання.

«Садочок біля вікна», реж. Жонхун Лі (Південна Корея);

«Балконада», реж. Іва Токмакчєва (Болгарія, Франція);

«Ходіть на пляж», реж. Пія Мінгюе Сан (Німеччина);

«Мрії з мантою», реж. Джесмін Лін (Австралія);

«Нічна зміна», реж. Сем Сміт (Велика Британія);

«Дитя пташки», реж. Юлія Тудіско (Австралія);

«“Дивись”, – сказав пес», реж. Матіс Інсерра (Франція);

«Слова, яких бракує», реж. Амін Туаті (Франція);

«Зважати на тіло», реж. Анна Рибецька (Чехія);

«Акробати», реж. Елоїз Алльюен, Гюго Дане, Анна Депінуа, Антонен Ґерсі, Александр Марзен, Шалі Редді (Франція);

«Усередині», реж. Ольга Шаровська (Чехія);

«Нелюбимий», реж. Пабло Хіменес (Іспанія).

«Очима дітей», анімація, створеної дітьми та підлітками — програма, створена самими дітьми та підлітками до 16 років. Це збірка коротких анімаційних фільмів, яка підходить для перегляду як дітям, так і дорослим. Тут є і кумедні, й чарівні історії, а також глибокі рефлексії. Фільми різняться за стилем і складністю, але їх об’єднує погляд і творче самовираження юних авторів.

«Що надає мені сили?», реж. Яся Жолткевич-Стебенєва, Марк Іванченко, Наталія Семергей, Марія Абрамчук, Софі (Рей) Дороніна, Мар’я Малярчук, Ася Власенко (Україна);\

«Чому зникають хмари?», реж. Ксенія Щербак, Надія Пономаренко, Ярина Матвій, Дмитро Павлюк, Тесса Ковальчук, Діана Долішна, Микола Васьків (Україна);

«Цоп і Хоп на кухні», реж. Інсан, Лео, Еней, Марк, Маша, Каріна, Меліха, Ґюлніхал (Словенія);

«Vanima для Вараждіна 2», реж. Анабела Млінарічь, Віта Дворжак, Сара Майнарічь, Віґо Ґулічь, Ева Кошічь, Емілі Мілісав’євічь, Олександр Сашко Москальов, Кала Шміц, Франка Боґовічь, Бернард Херцеґ, Карло Кокієр, Ловро Леденко, Леона Лесьяк, Клара Наґі, Франка Жнідар, Ян Штімец (Хорватія);

«Веронічина криниця», реж. Ліліанна Лучкак, Бася Кордилевська, Іґа Єднашевська, Ева Кромущинська (Польща);

«Янова дорога до школи», реж. Ловро Мільєновіч, Ян Філко (Хорватія);

«Мій соломʼяний капелюк», реж. Груповий проєкт дітей 9–13 років (Словенія);

«Крик землі», реж. Беатріш Соза, Данілу Сантуш, Ема Алвеш, Леонор Бріту, Леонор Сардінья, Леонор Соза, Лоренсу Насіменту, Мара Родріґіш, Ріта Ґонсалвеш, Сара Мендеш, Софія Масіел (Португалія);

«Золотокосий Хорватич», реж. Нео, Марко, Борна, Давид, Тея (Хорватія);

«Квока», реж. Анімаційна резиденція Imago (Україна);

«Пейзажі свободи», реж. Ніколас Ізазі (Аргентина, Португалія, Україна);

«У пошуках чистого океану», реж. Юнкюнг Бе (Греція);

«Майбутнє у твоїх руках», реж. Юлія Стецій (Україна);

«Дівчинка, що годувала пташок», реж. Дора Босніч (Хорватія);

«Крила перемоги», реж. Златослава Срібна, Варвара Васільєва, Емма Іваночко (Україна).

Фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM — найбільший показ авторської анімації в Україні, який займається промотування незалежної анімації та створення сприятливих умов для розвитку анімаційної та суміжних індустрій в Україні. У 2025 році фестиваль відбудеться з 1 по 5 жовтня у двох локаціях Києва – UNIT.City та Будинку кіно.

Фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM відбувається за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Goethe-Institut в Україні.

Партнери:

Головний партнер — UNIT.City

Cпеціальний партнер — CASES

Освітній партнер — Креативна Практика

Креативний партнер — mate agency

Партнер інустрійної секції — Salt Cinema

Партнер українського конкурсу — компанія «Новелла» – офіційний дистриб’ютор бренду XP Pen в Україні

Книжковий партнер — видавництво ArtHuss

Кейтеринг партнер — Obert Pizza

Алкогольний партнер — Tullamore D.E.W.

Партнери: Українська Анімаційна Асоціація, Творче об’єднання ЦEХ, Villa UA та Avalon



Генеральний медіапартнер: Новий Канал



Медіапартнер дитячої програми: ПЛЮСПЛЮС



Медіапартнери: SKVOT Mag, ПроШоКіно, Детектор Медіа, Київстар ТБ