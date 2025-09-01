Фестиваль LINOLEUM 2025: які фільми покажуть у дитячих програмах

Для дітей та підлітків у комунальних кінотеатрах Києва: що покажуть на фестивалі LINOLEUM у дитячих програмах
Найбільший фестиваль анімації в Україні, що відбудеться з 1 по 5 жовтня, покаже програму для дітей у комунальних кінотеатрах Києва
Фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM, найбільший показ авторської анімації в Україні, оголосив дитячі програми. Їх покажуть у комунальних кінотеатрах Києва з 1 по 5 жовтня, серед яких кінотеатри Ліра, Лейпциг, Флоренція, Старт та ім. Шевченка.
Секція дитячої анімація розділена на вікові категорії. У програмі короткометражні фільми для дітей від 3 до 6 років, 7 до 9, та підлітків від 10 до та від 13 до 16. Також у Будинку Кіно відбудеться показ блоку анімації, створеної дітьми та підлітками.
– Підбірка для дітей від 3 до 6 років через красиві візуальні образи та яскраві історії ніжно занурює у чарівні світи, захопливі пригоди, гумор, дружбу та першу сміливість бути собою. А добірка 13-16 порушує теми, близькі кожному підлітку: невпевненість у собі, складні стосунки з рідними, пошук власного голосу, вірність мріям і способам самовираження. Через візуально естетичні й чуттєві твори глядачі зможуть замислитися над особистим і глобальним, – кураторка дитячої секції Анна Ігнатова.
Основні покази фестивалю, серед яких конкурсні програми, освітні лекції та позаконкурсні кураторські блоги, відбудуться в UNIT.City з 1 по 4 жовтня та Будинку кіно 5 жовтня. Відвідати кожен блок можливо за абонементами, що вже доступні до купівлі. Пенсіонер(к)и, учасники/-ці бойових дій та ветеран(к)и зможуть відвідати фестиваль безкоштовно. З правилами користування абонементами можна ознайомитися на сайті фестивалю.
До дитячої секції ввійшли:
Діти 3-6 – добірка фільмів створена для наших наймолодших глядачів:
«Ту-Ту-Тіл», реж. Вероніка Соломон (Німеччина);
«Пінгу та ведмедик», реж. Кай-Анне Опперманн (Німеччина);
Підлітки 10-12 — це стрічки, що дарують відчуття легкості й безтурботності, водночас залишаючи простір для роздумів. Вони занурюють у світ самопізнання, дружби та нового досвіду: як нас бачать інші, що відчувається під час першого кохання, як змінюється сприйняття себе з наближенням дорослішання. У програмі переможець найбільшого анімаційного фестивалю у світі в Ансі 2025.
«Акробати», реж. Елоїз Алльюен, Гюго Дане, Анна Депінуа, Антонен Ґерсі, Александр Марзен, Шалі Редді (Франція);
«Усередині», реж. Ольга Шаровська (Чехія);
«Нелюбимий», реж. Пабло Хіменес (Іспанія).
«Очима дітей», анімація, створеної дітьми та підлітками — програма, створена самими дітьми та підлітками до 16 років. Це збірка коротких анімаційних фільмів, яка підходить для перегляду як дітям, так і дорослим. Тут є і кумедні, й чарівні історії, а також глибокі рефлексії. Фільми різняться за стилем і складністю, але їх об’єднує погляд і творче самовираження юних авторів.
«Що надає мені сили?», реж. Яся Жолткевич-Стебенєва, Марк Іванченко, Наталія Семергей, Марія Абрамчук, Софі (Рей) Дороніна, Мар’я Малярчук, Ася Власенко (Україна);\
«Чому зникають хмари?», реж. Ксенія Щербак, Надія Пономаренко, Ярина Матвій, Дмитро Павлюк, Тесса Ковальчук, Діана Долішна, Микола Васьків (Україна);
«Цоп і Хоп на кухні», реж. Інсан, Лео, Еней, Марк, Маша, Каріна, Меліха, Ґюлніхал (Словенія);
«Vanima для Вараждіна 2», реж. Анабела Млінарічь, Віта Дворжак, Сара Майнарічь, Віґо Ґулічь, Ева Кошічь, Емілі Мілісав’євічь, Олександр Сашко Москальов, Кала Шміц, Франка Боґовічь, Бернард Херцеґ, Карло Кокієр, Ловро Леденко, Леона Лесьяк, Клара Наґі, Франка Жнідар, Ян Штімец (Хорватія);
Фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM — найбільший показ авторської анімації в Україні, який займається промотування незалежної анімації та створення сприятливих умов для розвитку анімаційної та суміжних індустрій в Україні. У 2025 році фестиваль відбудеться з 1 по 5 жовтня у двох локаціях Києва – UNIT.City та Будинку кіно.
