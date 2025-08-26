16-й Одеський міжнародний кінофестиваль представить програму Мистецтво травми: що відомо

У межах 16-го ОМКФ, який відбуватиметься з 24 вересня по 4 жовтня у Києві, глядачі зможуть побачити спеціальну програму «Мистецтво травми». Стрічки, представлені в цій програмі, досліджують наслідки війни для суспільства, культури та особистості, показуючи, як мистецтво стає інструментом переживання травми та пошуку сенсу.
Кожен фільм створює унікальний простір для роздумів, занурюючи глядача у особисті історії людей, які намагаються жити, творити та зберегти людяність під час війни.
Два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення українські митці та волонтери вирушають на Burning Man, аби створити масштабну інсталяцію. Використовуючи дорожні знаки з деокупованих територій, вони викладають фразу «I’M FINE» — символ того, як люди приховують біль і намагаються триматися всупереч обставинам.
Скульптура стає місцем зустрічей, роздумів і діалогу про війну, травму та силу українського духу, демонструючи, як мистецтво здатне стати платформою для відвертої розмови про болісні переживання.
24 лютого 2022 року українські музеї опинилися під загрозою, а мистецька спадщина країни змушена була піти в підпілля. Коли ворог загрожує культурним центрам, армія волонтерів без офіційного керівництва стає на захист артефактів, ризикуючи власним життям.
«Війна за мистецтво» показує, що боротьба за порятунок культурної спадщини є водночас боротьбою за збереження національної ідентичності та історичної пам’яті. Цей фільм — свідчення стійкості, рішучості та відданості митців і волонтерів у найтемніші часи.
Після російського вторгнення учасниці провідного українського колективу сучасного танцю намагаються знайти сенс своєї роботи у світі, який змінився назавжди. Пошуки опору, внутрішньої сили та можливостей самовираження врешті-решт приводять їх до танцю, який стає як способом виживання, так і формою мистецького спротиву.
Фільм показує, як через тіло і рух можна висловити складні емоції, впоратися з травмою і продовжувати творити у важкі часи.
У лютому 2022 року 15 музикантів оркестру «Київські солісти» вирушили до Італії на короткий концертний тур, і того ж вечора Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України. Хаос і невизначеність змушують музикантів шукати власний шлях у нових умовах.
Протягом турне Європою вони не лише несуть послання миру через музику, а й проходять особисті випробування, долаючи страх і втрати. Фільм стає історією витривалості, взаємопідтримки та пошуку гармонії в умовах війни.
Програма «Мистецтво травми» — це нагода для глядачів Одеського міжнародного кінофестивалю зануритися у сучасне кіно, що відображає біль, стійкість і силу мистецтва як інструмента розуміння травми та життя в умовах війни.