Київський бармен встановив рекорд найбільшої алкогольної колекції: подробиці

Вчора Національна книга рекордів України зафіксувала нове досягнення: барний експерт та дослідник культури напоїв Олександр Карпусь став рекордсменом із найбільшою колекцією алкоголю в країні. Його зібрання налічує 2086 пляшок без повторів – від рідкісних вінтажних екземплярів до сучасних інноваційних релізів.

Бармен у Києві встановив рекорд найбільшої алкогольної колекції: подробиці

Колекція зберігається у квартирі в Києві, у спеціально обладнаному приміщенні з підтримкою стабільної температури 16°С. Це дозволяє забезпечити правильні умови зберігання і зберегти унікальні властивості кожної пляшки.

– Цю колекцію я збирав протягом чотирьох років. Вона для мене не просто полиці з пляшками: я використовую її для зйомок відео, освітніх проєктів, аби показати багатство та різноманітність барної культури. Для мене важливо підтримувати культуру споживання в Україні та розвивати її на якісному рівні, – зазначив Олександр Карпусь.

Хто б міг подумати, що в Києві можна знайти такі дивовижні досягнення та рекорди, які розповідають не лише про любов до напоїв, а й про справжню пристрасть до збереження культури та традицій.