Зірки Нового каналу розповіли про найпамʼятніші фото року: подробиці

Lida Lee з «Кохання на виживання», Віталіна Біблів з «Будиночка на щастя» та Анастасія Іванюк з «Сім’ї по неділях» поділилися світлинами, що займають особливе місце в галереї та серці
19 серпня відзначають Всесвітній день фотографії. Щодня ми поповнюємо галерею телефону мемами, скрінами цікавих речей і фотографіями їжі, домашніх улюбленців чи погоди за вікном. Але серед цих буденних фото точно знайдуться особливі кадри. Про такі ми запитали у ведучої та акторок проектів Нового каналу. Чарівні дівчата, яких побачите в осінніх прем’єрах телеканалу, показали та розповіли про найбільш пам’ятні за останній час фотографії.
Віталіна Біблів, акторка серіалів «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях»
– Ми живемо в такі часи, коли кожне фото є найпам’ятнішим. Зараз мені найбільше розривають душу та серце фотографії зустрічей рідних зі звільненими полоненими, – говорить Віталіна. – Ще на все життя закарбувалося в пам’яті фото моєї собаки, яка нещодавно пішла від нас. Вона була чорна й лежала в снігу, поруч із нею – помаранчевий м’ячик – такий символ спокою, дитинства, дорослішання. Хоч це фото було випадковим, але воно вийшло таким казковим. Звісно, в думках бачу фото батьків. Я приїхала на Новий рік і нарядила їх: татові одягла ковпак, мамі – вушка, і ми пішли на центральну ялинку. Там я їх сфотографувала й усі були щасливі, як діти. Я не можу відокремити щось одне, бо в кожному тижні року є пам’ятні фото. Найпам’ятніша фотографія живе у твоєму та моєму серці. Хоча ще один із найяскравіших фотоспогадів цього року – фотозйомка у фотографа Ростислава Ріпки. В мене був лише один вільний день, дві години і в цей день пішов дощ. Попри те, що всі були мокрі: і фотограф, і освітлювач, і гример, і я, ці фото вийшли неймовірно теплими. Напевно, якби було сонце, то мені б це не так запам’яталося. Ми навіть не працювали на результат, а кайфували від процесу, і саме тому фото вийшли неймовірно гарними.
Lida Lee, артистка та ведуча реаліті «Кохання на виживання»
– Для мене найпам’ятніші фото цього року – світлини з першої за п’ять років відпустки. Це була Домінікана, де я відпочивала десять днів, – пригадує Ліда. – Дуже необхідна для мене відпустка, щоб відновити сили та перезавантажитися після постійної роботи.
Анастасія Іванюк, акторка серіалу «Сім’я по неділях»
– Важко обрати лише одне особливе фото за цілий рік. Кожен період був чимось важливим та цінним. Та щойно відкриваю свою фототеку, одразу хочеться поринути в спогади нашої відпустки з коханим у Карпатах, – ділиться Настя. – Ми вже вдруге обираємо для відпочинку найвисокогірніше село України – Дземброню. Знову і знову це місце закохує в себе. Ми, як і минулого року, святкували там день народження Діми (хлопець Насті – прим. ред.), і я по-доброму заздрила та раділа за нього. Постійно повторювала: «Як круто, що ти починаєш свій рік у такому чудовому місці. Це означає, що цей рік буде таким самим чудовим!» Мій день народження взимку, і найчастіше я його зустрічаю, працюючи. А на свято Діми дозволили собі мінівідпустку. Тож я ділюся фото з неймовірним видом на Чорногірський хребет у мальовничому селі Дземброня.