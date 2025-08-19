Зірки Нового каналу розповіли про найпамʼятніші фото року: подробиці

Lida Lee з «Кохання на виживання», Віталіна Біблів з «Будиночка на щастя» та Анастасія Іванюк з «Сім’ї по неділях» поділилися світлинами, що займають особливе місце в галереї та серці

Анастасія Іванюк, Віталіна Біблів та Lida Lee поділилися своїми улюбленими фотографіями цього року

19 серпня відзначають Всесвітній день фотографії. Щодня ми поповнюємо галерею телефону мемами, скрінами цікавих речей і фотографіями їжі, домашніх улюбленців чи погоди за вікном. Але серед цих буденних фото точно знайдуться особливі кадри. Про такі ми запитали у ведучої та акторок проектів Нового каналу. Чарівні дівчата, яких побачите в осінніх прем’єрах телеканалу, показали та розповіли про найбільш пам’ятні за останній час фотографії.

Зараз дивляться

Віталіна Біблів, акторка серіалів «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях»

– Ми живемо в такі часи, коли кожне фото є найпам’ятнішим. Зараз мені найбільше розривають душу та серце фотографії зустрічей рідних зі звільненими полоненими, – говорить Віталіна. – Ще на все життя закарбувалося в пам’яті фото моєї собаки, яка нещодавно пішла від нас. Вона була чорна й лежала в снігу, поруч із нею – помаранчевий м’ячик – такий символ спокою, дитинства, дорослішання. Хоч це фото було випадковим, але воно вийшло таким казковим. Звісно, в думках бачу фото батьків. Я приїхала на Новий рік і нарядила їх: татові одягла ковпак, мамі – вушка, і ми пішли на центральну ялинку. Там я їх сфотографувала й усі були щасливі, як діти. Я не можу відокремити щось одне, бо в кожному тижні року є пам’ятні фото. Найпам’ятніша фотографія живе у твоєму та моєму серці. Хоча ще один із найяскравіших фотоспогадів цього року – фотозйомка у фотографа Ростислава Ріпки. В мене був лише один вільний день, дві години і в цей день пішов дощ. Попри те, що всі були мокрі: і фотограф, і освітлювач, і гример, і я, ці фото вийшли неймовірно теплими. Напевно, якби було сонце, то мені б це не так запам’яталося. Ми навіть не працювали на результат, а кайфували від процесу, і саме тому фото вийшли неймовірно гарними.

Lida Lee, артистка та ведуча реаліті «Кохання на виживання»

– Для мене найпам’ятніші фото цього року – світлини з першої за п’ять років відпустки. Це була Домінікана, де я відпочивала десять днів, – пригадує Ліда. – Дуже необхідна для мене відпустка, щоб відновити сили та перезавантажитися після постійної роботи.

Анастасія Іванюк, акторка серіалу «Сім’я по неділях»

– Важко обрати лише одне особливе фото за цілий рік. Кожен період був чимось важливим та цінним. Та щойно відкриваю свою фототеку, одразу хочеться поринути в спогади нашої відпустки з коханим у Карпатах, – ділиться Настя. – Ми вже вдруге обираємо для відпочинку найвисокогірніше село України – Дземброню. Знову і знову це місце закохує в себе. Ми, як і минулого року, святкували там день народження Діми (хлопець Насті – прим. ред.), і я по-доброму заздрила та раділа за нього. Постійно повторювала: «Як круто, що ти починаєш свій рік у такому чудовому місці. Це означає, що цей рік буде таким самим чудовим!» Мій день народження взимку, і найчастіше я його зустрічаю, працюючи. А на свято Діми дозволили собі мінівідпустку. Тож я ділюся фото з неймовірним видом на Чорногірський хребет у мальовничому селі Дземброня.