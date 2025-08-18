Новий каналНовини

Молодь – серце України: Новий канал запустив спецпроект до Дня Незалежності

Новий канал запустив спецпроєкт до Дня Незалежності 2025: що відомо

З нагоди свята ми підготували серію відеороликів за участі тих, чиїми досягненнями пишаються українці

Країна починається з кожного з нас! З наших мрій, зусиль і щоденної готовності змінювати світ на краще. До головного свята України Новий канал підготував спецпроект «Маніфест української молоді» – серію відео про тих, хто вже сьогодні творить наше завтра. Серед них – військові, які боронять свободу, спортсмени, які прославляють Україну на міжнародних аренах, артисти, чия творчість обʼєднує серця, і діти, дорослі вчинки яких вражають. Їхні історії – про силу, любов до Батьківщини та відповідальність.

Зараз дивляться

– Коли на тобі тризуб – тебе не зупинить жодна невдала спроба. Ти підіймаєшся й підіймаєш свою країну ще вище, – каже у ролику 23-річна Ярослава Магучіх, олімпійська чемпіонка. Вона разом з актором серіалів Нового Олександром Рудинським, вчителем фізики Русланом Ігоровичем та ще дев’ятьма молодими хлопцями та дівчатами приєдналася до відео, присвячених Дню Незалежності.

Новий канал запустив спецпроєкт до Дня Незалежності 2025: що відомо

Юні українці та українки діють, боронять, навчають, працюють, перемагають, надихають і доводять, що наша країна – непереможна. Сьогодні ми дивимось у майбутнє України очима нашої молоді, зазначає маркетинг-директорка Нового каналу Ольга Балабан.

– У ті миті, коли думаєш про країну, одразу виринають запитання: «Що буде після перемоги? Якою буде наше країна?» Насамперед хочеться, аби наша молодь мала змогу розвиватися, будувати державу й давати їй все найкраще. Чудові, неймовірні молоді хлопці та дівчата в нас уже є! І молоді спортсмени, як от Таїсія Онуфрійчук, яка у 17 років стала абсолютною чемпіонкою Європи з художньої гімнастики. І військові, які йдуть боронити країну в 19 років, а в 21 і 26 уже стають командирами. Наприклад, командир аеромобільного батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Юрій Гуляк. І бойові медики та волонтери, як Саша Аляска, які надихають прикладом допомагати, – каже Ольга Балабан. – На День Незалежності нашій команді хотілося показати новий подих країни. З такою українською молоддю є віра в те, що в нас усе буде якнайкраще.

Новий канал запустив спецпроєкт до Дня Незалежності 2025: що відомо

Ці приклади надихають, дарують надію та силу вірити в світле майбутнє країни. Стежте за ефіром Нового каналу й надихайтеся разом з нами.

новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь