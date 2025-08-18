Новий канал запустив спецпроєкт до Дня Незалежності 2025: що відомо

З нагоди свята ми підготували серію відеороликів за участі тих, чиїми досягненнями пишаються українці

Країна починається з кожного з нас! З наших мрій, зусиль і щоденної готовності змінювати світ на краще. До головного свята України Новий канал підготував спецпроект «Маніфест української молоді» – серію відео про тих, хто вже сьогодні творить наше завтра. Серед них – військові, які боронять свободу, спортсмени, які прославляють Україну на міжнародних аренах, артисти, чия творчість обʼєднує серця, і діти, дорослі вчинки яких вражають. Їхні історії – про силу, любов до Батьківщини та відповідальність.

– Коли на тобі тризуб – тебе не зупинить жодна невдала спроба. Ти підіймаєшся й підіймаєш свою країну ще вище, – каже у ролику 23-річна Ярослава Магучіх, олімпійська чемпіонка. Вона разом з актором серіалів Нового Олександром Рудинським, вчителем фізики Русланом Ігоровичем та ще дев’ятьма молодими хлопцями та дівчатами приєдналася до відео, присвячених Дню Незалежності.

Юні українці та українки діють, боронять, навчають, працюють, перемагають, надихають і доводять, що наша країна – непереможна. Сьогодні ми дивимось у майбутнє України очима нашої молоді, зазначає маркетинг-директорка Нового каналу Ольга Балабан.

– У ті миті, коли думаєш про країну, одразу виринають запитання: «Що буде після перемоги? Якою буде наше країна?» Насамперед хочеться, аби наша молодь мала змогу розвиватися, будувати державу й давати їй все найкраще. Чудові, неймовірні молоді хлопці та дівчата в нас уже є! І молоді спортсмени, як от Таїсія Онуфрійчук, яка у 17 років стала абсолютною чемпіонкою Європи з художньої гімнастики. І військові, які йдуть боронити країну в 19 років, а в 21 і 26 уже стають командирами. Наприклад, командир аеромобільного батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Юрій Гуляк. І бойові медики та волонтери, як Саша Аляска, які надихають прикладом допомагати, – каже Ольга Балабан. – На День Незалежності нашій команді хотілося показати новий подих країни. З такою українською молоддю є віра в те, що в нас усе буде якнайкраще.

Ці приклади надихають, дарують надію та силу вірити в світле майбутнє країни. Стежте за ефіром Нового каналу й надихайтеся разом з нами.