Назар Задніпровський, Андрій Ісаєнко та Ярослав Шахторін поділилися формулами акторського щастя

Актори Назар Задніпровський, Андрій Ісаєнко та Ярослав Шахторін, що зіграли в комедійному серіалі Нового каналу, прем’єрні серії якого глядачі побачать вже восени, поділилися формулами акторського щастя

Для когось щастя – це аромат ранкової кави та шелест сторінок нової книги, якою можна насолодитись у тиші, а ще – обійми рідної людини та дитячий сміх за родинним столом. Хтось бачить щастя у значних перемогах та досягненні найсміливіших цілей та здійсненні мрій. У світі навіть вигадали особливе свято із назвою «Щастя є!», яке щорічно відзначають 8 серпня, щоб кожен міг розказати про своє. Троє акторів серіалу Нового каналу «Любов, як вона є» точно погодяться в одному – робота над цим проектом стала для них тим самим моментом акторського щастя.

«Любов, як вона є»: восени на Новому каналі – скетчком про будні великої родини

Назар Задніпровський, актор серіалів «Будиночок на щастя» та «Любов, як вона є»

– Найщасливіший момент під час зйомок «Любов, як вона є» – це перший знімальний день! У наш надважкий час отримати запрошення зніматися у новому великому та класному проекті – справжнє щастя! Дякую за довіру Новому каналу та IQ Production. Працювати в команді з найкращими акторами України під керівництвом режисера Сергія Атрощенка (хто працював з ним, той знає, про що я) – це і є найщасливіші моменти акторського життя!

Андрій Ісаєнко, актор серіалу «Любов, як вона є»

– Одразу пригадую момент, коли ми з Катею Кузнецовою не могли зняти сцену без слів, де ми, як подружжя, просто мали сидіти й дивитися телевізор. Сцена тривала лише 30 секунд, а ми знімали її півгодини. Бо не могли стриматись і сміялися до сліз. А коли смієшся, почуваєшся щасливим!

Ярослав Шахторін, актор серіалу «Любов, як вона є»

– Найщасливіший момент – це момент затвердження на роль, саме тоді я почав підготовку: скинув 12 кілограм та відростив волосся. Звісно, запам’ятався перший знімальний день. Я вперше опинився у такій творчій атмосфері та релаксі, коли ти заходиш на майданчик, грає музика (я її потім постійно шазамив), і всі люди перебувають на повному спокої та бажанні зробити свою роботу якнайкраще. А ще з цікавого – за сюжетом я батько двох дітей, і одна дитина весь час плакала. Пригадую крайній знімальний день у нашій квартирі, і мама цієї дитини каже: «А ви просто поверніть її від себе до всього, що відбувається навколо, вона переключить увагу і не буде плакати». Я перевертаю – і вона не плаче. Ну, і де ця порада була раніше?! (сміється).

Стежте за новинами на сайті та в соцмережах Нового каналу, аби не пропустити подробиці про зйомки нового скетчкому «Любов, як вона є» та цікаві історії з життя акторів!