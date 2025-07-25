Добірка найпрестижніших нагород Нового Каналу за роки існування

15-го липня Новому каналу виповнюється 27 років! Разом з тобою ми вже дуже багато через що пройшли: становлення України, ранки перед та після школи, декілька революцій, очікування на вечірні серіали та початок повномасштабного вторгнення росії. Та найголовніше – ми жили й будемо жити яскраво та по-новому!

Для нас дуже важлива твоя оцінка та думка, стосовно нашого розвитку та роботи. На честь свята, ми зібрали підбірку нагород Нового каналу, щоб нагадати одне одному про наше спільне кохання та успішну роботу.

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Найпрестижніші нагороди Нового каналу за роки існування: подробиці

2000, 2001 роки – Програма Підйом – двічі переможець Національної телевізійної премії «Телетріумф» як найкраща інформаційно-розважальна програма.

2004 рік – Новий канал отримав чотири нагороди у галузi телебачення «Телетрiумф». Зокрема, кращим ведучим розважальної програми журi визнало Юрiя Горбунова, (шоу «Один за всiх»), кращим документальним фiльмом стала стрiчка Олександра Ткаченка «Незалежнiсть. Український варiант». Окрему нагороду за особистий внесок у розвиток телебачення вручили ведучiй програми «25 кадр» Тетянi Цимбал. У номiнацiї «Актор» за роботу в телесерiалi «Завтра буде завтра» нагороджено Народного артиста України Богдана Ступку.

2012 рік – сторінка «Ревізор» у Facebook потрапила до Книги рекордів України в категорії «ЗМІ/масові заходи» як найвідвідуваніша сторінка проекту українського телеканалу в соціальній мережі Facebook або народне визнання в соціальній мережі Facebook. Кількість відвідувачів сторінки до кінця 2012 року склала понад 44 тисячі.

2012 рік – «Телетріумф» за «Ревізор». Це перша велика відзнака програми.

2018 рік – «Ревізор» та «Страсті за Ревізором» отримали ще три «Телетріумфи.

2020 рік – серіал «Перші ластівки» завоював золото в номінації «TV Project – Typography» за свої проморолики з татуюваннями, що зміюються. А також:

п’ять срібних «медалей» у таких номінаціях:

– TV Program – Logo,

– TV Program / Film Promo – Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video,

– Program / Film Promo – Open / Titles,

– Program / Film Promo – Miscellaneous Design,

– Motion Graphics – Title Design & Motion Graphics of Film / Series.

Таким чином, промо, розроблене маркетинг-директором Нового каналу Ольгою Балабан, креативним директором групи ТБ-брендів Олександром Антоновим і командою діджитал-відділу Нового каналу, посіло топові позиції в шести номінаціях!

2022 рік – Promax Awards: Global Excellence 2022 – Золото та дві срібні нагороди отримав Starlight Creative – маркетингова команда Starlight Media.

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2024 рік – у шорт-лист першої Премії Гільдії сценаристів України, до номінації «Найкращий сценарій комедійного серіалу» увійшли одразу два проекти від Нового каналу – ситком про перспективну молодь та українське село «Голова» та скетчком про стосунки на відстані під час війни «Зв’язок».

2024 рік – ситком Нового каналу «Голова» отримав премію Гільдії сценаристів України в номінації «Найкращий сценарій комедійного серіалу».

2025 рік – другий сезон серіалу «Голова» став лауреатом Другої Премії Гільдії Сценаристів України 2025. Він отримав нагороду у номінації «Найкращий сценарій комедійного серіалу» – автори сценарію: Стас Хейло, Андрій Кукса, Контелев Діма, Слава Юшков, Антон Буров, Сергій Демченко. Нагадаємо, що другий сезон «Голови» – це продовження історії про прогресивних студентів, які взялися за розвиток села Антонівка.