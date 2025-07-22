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«Зірки на небі. Ми просто люди»: Катерина Кузнецова – про блогерів та Instagram-тренди

Катерина Кузнецова розповіла, як ставиться до соцмереж

Акторка скетчкому «Любов, як вона є», прем’єру якого глядачі Нового каналу побачать вже восени, зізналась, як насправді ставиться до соцмереж

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Катерина Кузнецова – про соцмережі та підписників

Для когось соцмережі – це платформа для розвитку особистого бренду чи заробітку, для когось – спосіб здобути славу. Для акторки Нового каналу Катерини Кузнецової, яка має в Instagram півмільйона підписників, це зовсім про інше. Катерина розповіла, що не женеться за охопленнями, ділиться з підписниками щирими думками та не боїться бути собою.

– Соцмережі для мене це насамперед ніби щоденник. Місце, де я висловлюю думки, ділюся подіями з життя, анонсую проекти, вистави, важливі новини, благодійні історії. Та попри все мені важливо залишатися собою. Тому я ніколи не підлаштовуюся під правила соцмереж, – ділиться Катерина Кузнецова. – До прикладу, зараз є такий наратив, що виставляти багато сторіз не прикольно, тому що падають охоплення. Я взагалі нічого в тому не тямлю, бо не блогер. Підписники прийшли до мене через те, що я актриса, люди йдуть на мої кінороботи, підписані на мене, бо їм імпоную.

На відміну від блогерів, які активно будують особистий бренд, Катерина просто насолоджується спілкуванням із підписниками.

– Коли мене запитують, як ти розвиваєш свій особистий бренд чи сторінку в Instagram, я відповідаю – ніяк. Взагалі про це не дбаю, мене не турбує, скільки в мене підписників. І не маю якоїсь конкретної цілі, щоб їх було якомога більше, – зізнається Катерина. – Коли веду рубрику «запитання-відповідь» і спілкуюся з людьми, виставляю, буває, і 50 цих сторіз. Мені байдуже, що постраждають охоплення. Головне, щоб людина отримала відповідь на те запитання, яке поставила.

Катерина Кузнецова розповіла, як ставиться до соцмереж

Навіть у роботі з рекламодавцями акторка заздалегідь попереджає: зробить усе щиро, але не за інструкцією.

– Коли я отримую якесь технічне завдання щодо рекламних інтеграцій, завжди кажу: дивіться, я буду враховувати ваші побажання, але все одно зроблю по-своєму, тому що для мене найнеприємніше в Instagram, коли всі несправжні. Я не бачу за цим харизми, енергії, втрачається індивідуальність людини. Це не про творчість, – обурюється Катерина. – Instagram – це моє натхнення і таке місце, де я можу бути собою. Тішить, коли люди бачать мене в житті й кажуть, що я така ж, як і online: і зовні, і по енергії, і по подачі. Тому що завжди піклуюся про те, щоби бути максимально простою, заземленою. Бо оці всі наративи: «Ти зірка». Ні! Зірки на небі. Ми прості люди.

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