Заспівай разом з MONATIK! Новий канал оголосив ім’я ще одного наставника «Неймовірних дуетів»

Ви ще встигаєте подати анкету на участь у шоу та отримати шанс заспівати дуетом з кумиром

Восени в ефір Нового каналу вийде нове музичне шоу, в якому співакам-початківцям пощастить проявити себе, а декому – розпочати зіркову карʼєру. У кожному епізоді «Неймовірних дуетів» долю учасників визначатимуть знамениті тренери – видатні українські артисти. Першою виконавців, з якими заспіває дуетом, обирала Kola.

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А тепер розкриваємо імʼя ще одного коуча талант-шоу Нового каналу. Ним став перший український поп-артист, який зібрав НСК «Олімпійський», співак, волонтер та автор пісень – MONATIK! Йому належить обрати двох талановитих аматорів з тисячі охочих та підготувати їх, аби разом запалити на великій сцені. MONATIK ексклюзивно розповів Новому каналу про очікування від кастингу.

– Як на мене, кастинг – це один з найцікавіших моментів співпраці. Саме тоді відкриваються різні сторони особистості. Я завжди дивлюся в очі учасників та помічаю, наскільки вони горять. Так розумію для себе, як сильно співак чи співачка хоче цього. Очі справді показують дуже багато. Голос – не завжди основне, адже його можна розвинути. Головне для артиста – це особистість і красивий тембр, – наголошує MONATIK.

Згодом до наставників учасників шоу – Kola та MONATIK – приєднаються ще кілька зіркових коучів, які дадуть молодим українським виконавцям шанс заспівати на великій сцені.

– Над проектом «Неймовірні дуети» працює крута команда професіоналів, яка точно знає, які особистості потрібні цьому часу та аудиторії. А я знайду спільну мову з усіма талановитими і трудоголічними, – каже артист. – Kola – якраз одна з тих, хто щодня доводить своєю працею: все, що вона має, – заслужено. Вчора я вручав їй нагороду як «Найкращій виконавиці» року, з чим ще раз вітаю її. Я завжди бачив талант Kola, в неї дуже потужний голос.

Заповнюйте анкету для участі в кастингу в музичне талант-шоу за посиланням: https://novy.tv/ua/casting/vidkryto-kastyng-u-nove-muzychne-talant-shou-zapovnyuj-anketu/ . І чекайте прем’єру «Неймовірних дуетів» на Новому каналі вже скоро!

Довідка:

«Неймовірні дуети» – це музичне талант-шоу, над створенням якого працює Новий канал разом з Friends Production. У проекті кожен співак-початківець може стати зіркою не виходячи з дому. Для шоу шукають насамперед авторів і виконавців власних пісень, адже вони є провідниками ідей. Талановиті, харизматичні та цілеспрямовані аматори отримають шанс вийти на велику сцену та заспівати дуетом з видатним українським артистом. Щотижня з тисяч охочих зіркові коучі відбиратимуть двох найкращих під час онлайн-кастингу, після чого запросять їх до Києва й готуватимуть до фіналу. Зокрема допомагатимуть з вибором пісні, образів, постановкою номера тощо. Долю учасників вирішуватимуть зіркові наставники інших епізодів. А переможця «Неймовірних дуетів» оберуть у суперфіналі наживо.