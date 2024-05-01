Як створити зручне робоче місце з ергономічними меблями

Створення ергономічного робочого місця – розумне рішення для всіх, хто працює віддалено. Правильно підібравши аксесуари та меблі в кабінет, ти зможеш попередити виникнення дискомфорту в шиї і спині, зберегти поставу, зір, підвищити продуктивність. Організувати максимально комфортний робочий простір тобі допоможуть актуальні поради експертів з ергономіки.

10 кроків до продуктивного робочого місця з ергономічними меблями в офіс

Почати створення робочого простору слід з відокремлення зони, в якій ти будеш лише працювати. Краще обрати місце біля вікна, яке дозволить використовувати комфортне для очей природнє освітлення. Далі спеціалісти по ергономіці магазину офісних меблів Еверсолід радять:

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1. Встановити стіл з правильною висотою.

Під час сидіння твої ступні мають впевнено стояти на підлозі. Якщо вони звисають, потрібно або поставити підставку під ноги, або замінити стіл.

2. Підібрати комфортне крісло.

Найкращим вибором будуть ортопедичні офісні меблі, які допоможуть тобі без зусиль підтримувати правильну позу протягом тривалого часу.

3. Підняти монітор на рівень очей за допомогою підставки або кронштейну.

Це необхідно, щоб припинити сутулитися, нагинаючись до екрану. Власникам лептопів для цієї ж мети стануть в нагоді спеціальні підставки під ноутбуки.

4. Знайти для кожної речі своє місце.

Всі потрібні документи та корисні дрібнички слід розсортувати по настільним органайзерам, а зайве прибрати з поля зору.

5. Зробити використання гаджетів зручнішим.

Розмістивши телефон і навушники на підставках, ти завжди знатимеш, де вони знаходяться.

6. Розширити свій простір.

Додати більше місця для речей можна, повісивши ергономічну поличку на стіну або обравши меблі в офіс з вбудованими системами зберігання.

7. Потурбуватися про комфорт для рук.

Почавши користуватися підставкою під зап’ястя, ти зможеш довше друкувати, не втомлюючись.

8. Сховати проводи.

Прибравши дроти в кабель канали, ти зменшиш захаращеність простору, збільшиш термін експлуатації приладів та спростиш прибирання кімнати.

9. Розглянути можливість працювати стоячи.

Для цього тобі знадобиться стіл з регульованою висотою. Якщо використовувати з ним балансувальну дошку або бігову доріжку, то можна буде поєднати роботу з заняттями спортом.

10. Додати індивідуальності.

Зроби своє робоче місце унікальним за допомогою пам’ятних дрібничок, настільного шкіряного килимка та інших елементів декору.

На що звертати увагу при виборі меблів в кабінет

Перед тим, як купити офісні меблі та аксесуари слід переконатися, що вони виготовлені з міцних матеріалів, які витримають випробування часом. Також важливі:

гарний дизайн, який має відповідати твоєму естетичному смаку

розмір, що повинен підходити під твій пристрій або вільний простір

наявність ергономічних функцій

Обирай меблі в кабінет, за якими легко доглядати. Вироби, які складно експлуатувати, здатні швидко набриднути.