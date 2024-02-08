«Зоре світова на варті знань!» – Даша Астафʼєва стала ведучою шоу Нового каналу

Компанію Даші в новій грі «Хто знає?» складуть капітани команд Володимир Дантес і Фіма Константиновський. Премʼєра проекту – навесні 2024 на Новому каналі

12 запитань, дві команди, одна ведуча, інтелектуальний азарт і трішки удачі – що може обʼєднувати це все? Неповторне квіз-шоу «Хто знає?» на Новому каналі! Зовсім скоро Starlight Production почне знімати проект, якому немає аналогів в Україні. А поки Новий канал дізнався залаштункові подробиці й готовий поділитися з вами. Розкриємо секрет: ведучу і капітанів команд ви вже обожнюєте!

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Трохи про правила квіз-шоу. У «Хто знає?» беруть участь дві команди, які складаються з двох учасників – незмінного капітана й зіркового гостя. Модераторкою телегри є ведуча. На екрані в студії демонструються 12 секторів, на кожному – запитання на певну тематику. Команди мають обрати одну відповідь з трьох варіантів. Після цього в студії показують відеопідтвердження правильної. Якщо команда вгадала, то заробляє гроші. Переможцями квіз-шоу стають учасники, які накопичать найбільшу суму. Ці гроші йдуть на донати.

– «Хто знає?» це адаптація успішного формату Who Knew (дистрибутор формату – Fremantle), який бере початок від оригінальної німецької версії квіз-шоу Wer weiß denn sowas? Професійна команда консультантів формату допомогла нам перейняли цікаві фішки з кожної країни, де вже адаптували проект. І, звісно ж, ми внесли дещо своє. Приміром, у нас переможці забиратимуть подарунок за ерудованість, який передаватиметься капітану щотижня. Але ми підготували класні презенти і для команди аутсайдерів, – з усмішкою ділиться керівник проекту «Хто знає?» Максим Пастухов.

Під час кастингу ретельно відбирали з багатьох охочих тих, хто ідеально підійде на роль капітанів і ведучого.

– Мені та виконавчому продюсеру Дімі Виноградову навіть довелося попрацювати статистами: через повітряну тривогу актори, які мали виконати роль зіркових гостей у студії, не змогли приїхати, – розповідає Максим Пастухов. – Та нам вдалося обрати найкраще тріо: капітанами команд стали Вова Дантес і Фіма Константиновський, а ведучою – Даша Астафʼєва. Впевнений, що наша версія проекту вийде значно веселішою, ніж оригінальна. Адже в нас сексуального інтелекту додасть Даша, а неординарного гумору – Фіма і Вова.

Для Даші Астафʼєвої роль ведучої в подібному шоу стане першою. Однак вона впевнена: «Хто знає?» вийде в топи.

– Майбутній досвід мене трохи лякає. Однак я готова до нових відчуттів! Цей проект для мене дуже цікавий і важливий. І впевнена, що зможу заохотити глядачів розвиватися і ставати розумнішими. Зоре світова на варті знань! – усміхається Даша Астафʼєва. – А ще я обожнюю Фіму та Вову, бо цих двох розумничків вирізняє почуття гумору та людяність. Тож шоу «Хто знає?» буде топ.

Карʼєра Володимира Дантеса свого часу розпочалася саме з проекту Нового каналу «Фабрика зірок».

– У мене було дуже багато шансів знову повернутися на Новий канал, але якось не складалося. Зараз розумію, що хотілося б затриматися тут довше, аби разом розвиватися і ставати ще крутішими, сильнішими, – каже Вова Дантес. – Колеги по «Хто знає?» для мене, як і я для них, не зірки, а, насамперед, класні друзі. Мені комфортно з Дашою і Фімою, тож, думаю, глядачі відчують наш душевний домашній конект.

Фіма Константиновський увірвався одразу в два проекти Нового каналу після тривалої перерви. І обидва вони – класні квіз-шоу! Одне з них – «Поле» – вже відзняте й готується до прем’єри 7 березня о 20:00:

– Важко порівнювати «Поле» і «Хто знає?» Бо в «Полі» я ведучий і, так би мовити, один проти всіх. Під час зйомок мав керувати натовпом учасників, тримати все під контролем, – ділиться Фіма Константиновський. – А «Хто знає?» – це ще один крутий проект, у якому мені як людині, яка любить імпровізувати й розганяти жарти, буде легше. До того ж, дуже хочеться виграти в Дантеса (усміхається). Обʼєднує «Поле» і «Хто знає?» те, що під час перегляду можна як посміятися, так і дізнатися щось нове!

Навесні провітрити голову з Дашою Астафʼєвою, Фімою Константиновським і Вовою Дантесом можна буде в шоу «Хто знає?» Весна покаже, хто грає, а хто знає!