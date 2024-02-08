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Олександр Сирський – новий Головнокомандувач ЗСУ: що відомо

Олександр Сирський – новий Головнокомандувач ЗСУ: що відомо

8 лютого генерала-полковника Олександра Сирського призначили новим Головнокомандувачем ЗСУ – замість звільненого Валерія Залужного. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Зеленський назвав Сирського «найбільш досвідченим українським командувачем».

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– Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції, – представив президент Сирського.

Біографія Олександра Сирського

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Владимирської області росії.

Він закінчив у 1986-му році московське вище військове командне училище. Служба в нього проходила в УРСР і тут він залишився після пороголошення незалежності – почав служити у Нацгвардії, а згодом в ЗСУ.

В 1996-му році закінчив Академію Збройних сил України, а в 2005-му Національний університет оборони.

У 2000-х роках Сирський командував 72-ю механізованою бригадою. Був долучений до співпраці України з НАТО.

Взимку 2015 року він був одним з головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве. Йому вдалося вивести українське угруповування з майже оточеного росіянами міста. За цю операцію Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького.

З 2016 року очолював Об’єднаний оперативний штаб, який координував дії українських військових на Донбасі. З 2019 року керував Сухопутними військами.

Повномасштабна війна з росією

Олександр Сирський – новий Головнокомандувач ЗСУ: що відомо

Фото – REUTERS

На початку повномасштабного вторгнення росії саме Сирський був відповідальним за оборону Києва, за що отримав звання «Герой України».

Він наказав військово-навчальним центрам створити спеціальні тимчасові батальйони та доставив у столицю артилерійські системи, які зазвичай використовуються для навчання.

Восени 2022-го Сирський був одним з командувачів контрнаступу на Харківщині.

У вересні 2022-го, після наступу у Харківській області, Міноборони України назвало його ім’я серед творців перемог ЗСУ — «атлантів, що тримають операцію на своїх плечах».

Проте низка офіцерів, з якими спілкувалась ВВС, негативно відгукувалась про Сирського як людину, яка не надто ретельно ставиться до збереження життя солдатів.

Фото – Military Media Center

За матеріалами ВВС

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