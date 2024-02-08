Олександр Сирський – новий Головнокомандувач ЗСУ: що відомо

Він наказав військово-навчальним центрам створити спеціальні тимчасові батальйони та доставив у столицю артилерійські системи, які зазвичай використовуються для навчання.

Восени 2022-го Сирський був одним з командувачів контрнаступу на Харківщині.

У вересні 2022-го, після наступу у Харківській області, Міноборони України назвало його ім’я серед творців перемог ЗСУ — «атлантів, що тримають операцію на своїх плечах».

Проте низка офіцерів, з якими спілкувалась ВВС, негативно відгукувалась про Сирського як людину, яка не надто ретельно ставиться до збереження життя солдатів.

Фото – Military Media Center

За матеріалами ВВС