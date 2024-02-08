Відставка Залужного сьогодні: що відомо про звільнення Головнокомандувача ЗСУ

Сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський звільний генерала Валерія Залужного із посади Головнокомандувача ЗСУ. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

– Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі. Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду, — розповів президент України.

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Володимир Зеленський повідомив, що відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда.

– Він має успішний досвід захисту — провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу — Харківської визвольної операції, — повідомив Володимир Зеленський.

Новим Головнокомандувачем ЗСУ став генерал-полковник Олександр Сирський.

Коротка біографія Валерія Залужного

Народився 8 липня 1973, м. Новоград-Волинський, Житомирська область.

У 1997 році з відзнакою завершив навчання в інституті, після чого пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону.

У 2007 році призначений на посаду начальника штабу—першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області. На цій посаді успішно проходив службу впродовж двох із половиною років.

Рішенням начальника Генерального штабу Збройних сил України 13 жовтня 2009 року призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади.

На 2017 рік ― начальник штабу—перший заступник командувача військ Оперативного командування «Захід».

На 2018 рік ― начальник Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ—перший заступник Командувача об’єднаних сил.

9 грудня 2019 року призначений командувачем Оперативного командування «Північ».

27 липня 2021 року Залужного призначено новим головнокомандувачем Збройних сил України.

Фото – Валерій Залужний, Телеграм