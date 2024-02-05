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«Як реагувати на таке?»: Фіма Константиновський – про найважчу роботу

«Як реагувати на таке?»: Фіма Константиновський – про найважчу роботу

Ведучий розважального квіз-шоу «Поле», премʼєра якого відбудеться 7 березня на Новому каналі, зазначив, що не сприймає зйомки як складну роботу

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Шлях до успіху потребує неймовірних зусиль, праці над собою та постійного навчання. А ще важливо вбачати цінні уроки й позитивні моменти в невдачах і складних періодах. Ведучий проекту Нового каналу «Поле» Фіма Константиновський здобув популярність саме завдяки наполегливості та цілеспрямованості. Зараз досвідчений комік почувається на зйомках для телебачення чи YouTube-проектів як риба у воді. Вже 7 березня о 20:00 Новий канал покаже ігрове сімейне шоу «Поле» з Фімою Константиновським. Весна відкриє поле можливостей, аби виграти!

– Зйомки для мене – це природній процес. Тому я не сприймаю їх як складну роботу. От що справді важко – то це працювати з натовпом дітей у костюмі аніматора, – з усмішкою розповідає Фіма Константиновський в YouTube-проекті «Гончарова подкаст».

«Як реагувати на таке?»: Фіма Константиновський – про найважчу роботу

Ведучий Нового каналу поділився кумедною історією. Близько 12 років тому він проводив дитячий день народження в образі Гаррі Поттера.

– Хлопчику виповнювалося 10 років. Прийшли друзі іменинника й почали водити хоровод. І я оголосив: «Ну ось ми і в Гоґвортсі!». А іменинник відповів: «Та ми ж у кафе, ти чого?» От як реагувати на таке? – сміється Фіма. – Взагалі робота аніматором – це дуже класна школа. Бо я впевнений, що працювати з дітьми значно важче, ніж з дорослими.

«Як реагувати на таке?»: Фіма Константиновський – про найважчу роботу

Навесні провітрити голову з Фімою Константиновським можна буде в розважальному ігровому шоу «Поле». Вмикайте Новий канал вже 7 березня о 20:00!

Довідка:

The Floor – це формат вікторини, який розробила Talpa Studios. Шоу транслюють у Франції, Іспанії, Румунії, Німеччині, Італії та США. За правилами, у The Floor беруть участь 100 гравців. Вони змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожне з цих полів представляє різні категорії: від «Відомих спортсменів» і «Голлівудських акторів» до «Культових будівель» і «Ссавців». Учасник кидає виклик сусідньому супернику на квіз-дуель саме в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної теми. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе всі поля, виграє великий грошовий приз.

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