В російському місті Туапсе в ніч з 24 на 25 січня виникла пожежа на нафтобазі. За словами очевидців, перед цим над містом було чути вибухи – ймовірно, від роботи ППО. Про це повідомляли російські Telegram-канали.

Загоряння сталося поблизу нафтопереробного заводу Роснефть.

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Попередньо, причина загоряння — удар безпілотника. Офіційної інформації від влади немає. Площа пожежі на Туапсинському НПЗ, за інформацією SHOT, становила приблизно 200 квадратних метрів. Місцеві жителі повідомляють про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.

Вогонь охопив одну з колон підприємства для переробки палива, пожежники зараз намагаються локалізувати загоряння. Глава Туапсинського району Сергій Бойко підтвердив, що на території нафтопереробного заводу горить вакуумне встановлення. Постраждалих попередньо немає.

Фото – Telegram