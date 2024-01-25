Що таке РЕБ: особливості, призначення та характеристики

Дуже часто під час повітряних тривог в Україні, ми отримуємо сповіщення про виліт ракет. Але за деякий час ціль зникає та новинні паблики пишуть, що це була ворожа РЕБ.

Новий канал розповість тобі, що таке РЕБ, чи є така зброя в України.

Що таке РЕБ

РЕБ (радіоелектронна боротьба) має широкий спектр застосування і полягає в тому, щоб за допомогою електромагнітного випромінювання та радіосигналів вплинути на пристрої противника. Завдання РЕБ не лише виявити, придушити ці пристрої, але й захистити власні війська. РЕБ є видом бойового забезпечення. Зараз дивляться

Засоби РЕБ можуть працювати в активному (генеруючи власне випромінення) чи в пасивному (відбиваючи випромінення ворожого об’єкту) режимі.

Вважається, що вперше РЕБ в бойових умовах застосували під час російсько-японської війни 1904 року, коли радіостанції російських військ завадили передачі радіоповідомлень між японськими кораблями.

З розвитком техніки механізми РЕБ вийшли на новий рівень, й вже під час Другої світової застосування радіоперешкод стало звичним явищем. Зокрема, фейкові повідомлення в радіоефірі запускали війська союзників, щоб збити з пантелику німецьке командування.

Проте на перший план «радіоелектронна війна» виходить саме зараз, коли в кишені кожного військового є телефон, над полем бою рояться сотні БПЛА, а від супутникової навігації здебільшого залежить, чи влучить снаряд і ракета у ціль. РЕБ в України та росії В Україні та росії є власні розробки в галузі РЕБ і радіоелектронної розвідки (РЕР), хоча обидві продовжують активно використовувати у війні ще радянські системи. За словами Валерія Залужного, станом на початок повномасштабного вторгнення українські війська мали на озброєнні 65% станцій РЕБ, виготовлених ще за часів СРСР. Новими були лише 25 зразків. На думку головкома, зараз на полі бою «нічийна ситуація» щодо радіоелектронної боротьби. – Ми практично досягли паритету у виконанні завдань РЕБ, що значно ускладнює можливість досягнення переваги як збройних сил російської федерації, так і України при застосуванні зброї і військ взагалі, – резюмує головком.

За матеріалами BBC

Фото – Військове телебачення