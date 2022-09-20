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В Україні запрацював «Єдиний портал вакансій»: що буде нового для українців

В Україні запрацював Єдиний портал вакансій: що буде нового для українців

В Україні запрацював державний портал для пошуку роботи — «Єдиний портал вакансій»

Вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу. Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

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Новий портал дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу та є максимально актуальними, — йдеться у повідомленні.

– Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План Відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, «Єдиний портал вакансій» буде дуже корисним і в майбутньому, — розповіла перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Створення порталу ініціювали Мінекономіки та Держслужба зайнятості навесні 2022 року. Наприкінці травня Міністерство економіки, Державна служба зайнятості та шість найбільших українських сайтів з працевлаштування підписали договір про співпрацю та інформаційну взаємодію.

Фото iStock

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