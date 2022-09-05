В Україні запустили гарячу лінію для підтримки сімей та дітей, які постраждали від війни

Війна прийшла в наші будинки зненацька та не залишила нікого осторонь. Деякі сім’ї змогли вчасно виїхати із зони бойових дій чи окупаційних територій. Зараз вони знаходяться у відносній безпеці, проте продовжують чути повітряні тривоги, щодня читають шокуючі новини та отримують величезну кількість стресу, який зсередини впливає на їхній психоемоційний стан.

На жаль, в Україні існує розповсюджена хибна думка, що люди здатні боротися зі стресом без допомоги психолога. Дорослі, а особливо батьки, які відчувають відповідальність за дітей, намагаються бути сильними, сміливими, тримати емоції в собі. Це згодом призводить до зворотного ефекту, адже під постійним емоційним гнітом людина втрачає змогу триматися на плаву.

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Тому ГО «Центр соціального лідерства» в рамках благодійного соціально проєкту «КОЛО ТУРБОТИ» запустив гарячу лінію, де психологи надаватимуть кваліфіковану допомогу дітям та їхнім батькам, які пережили психотравмуючі події під час війни.

Звертайтеся за безкоштовною консультацією якщо ви чи ваша дитина:

маєте підвищений рівень тривожності;

постійно згадуєте пережиті емоції, маєте нав’язливі спогади;

маєте порушення сну, нічні кошмари чи раптові істерики;

усе валиться з рук;

відчуваєте постійне емоційне напруження, тривалий депресивний стан чи раптові прояви агресії;

вам важко пристосуватися до нового місця;

Гаряча лінія «Коло Турботи» — це можливість:

розказати про свої проблеми та бути почутим;

отримати пораду від кваліфікованого фахівця;

розділити горе та переживання;

впоратися з емоціями;

відчути підтримку;

Телефонуйте на гарячу лінію за безкоштовним номером 0800331391 з будь-якого куточка країни з 16:00 до 20:00, щоб отримати фахову допомогу психолога для стабілізації психологічного стану дитини чи дорослого.