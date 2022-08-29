Укрпошта випускає благодійну марку Пес Патрон: фото марки

Укрпошта завтра, 30 серпня, презентує нові марки «Пес Патрон»

Про це в Telegram повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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– Завтра, по чисельним проханням, ми випускаємо марку «Пес Патрон». Але, крім того, що це крута марка, яка розповідає про те, як cапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів – це перша офіційна благодійна марка країни, – зазначив Смілянський.

За його словами, завдяки продажу марки планується зібрати понад мйльйон євро на машину для розмінування, щоб швидко розміновувати великі території в Україні. Крім того, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин.

Зазначається, що аркуш включає 8 марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. На кожній марці зображується епізод з життя собаки-розмінувальника: «Патрон допомагає фермерам», «Патрон із рятувальником», «Патрон розблоковує морський шлях», «Патрон – справжній козак», «Патрон рятує дітей», «Віщий сон Патрона», «Патрон із нагородою», «Пес Патрон». Тираж – 1 млн екземплярів.

Де можна купити марку з Патроном?

Номінал кожної марки — F (23 грн). Додатково з кожної марки стягуватимуть 8 грн на благодійність. Загалом за 8 марок доведеться заплатити 248 грн. Продаж буде відкрито у відділеннях «Укрпошти» та в онлайн-маркеті.

Фото – Укрпошта

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