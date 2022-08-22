Як урятуватися від радіації: що найкраще захищає

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Того ж дня російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС, 5 березня обстріляли АЕС у Запоріжжі. Зараз, за повідомленнями «Укренерго», в результаті ворожих дій російських військових Чорнобильську АЕС повністю знеструмлена. Якщо не вирішити цю проблему, через кілька днів радіація може почати виходити в повітря. Таку оцінку можливим подіям дав голова «Енергоатому» Петро Котін.

Звісно, усі сподіваються, що окупант отямиться й дозволить організувати «зелений коридор» для бригади «Укренерго», яка може полагодити й відновити роботу цієї лінії. Та про всяк випадок варто знати, як у разі виходу радіації можна захистити організм від її впливу.

Зараз дивляться

Які можуть бути наслідки знеструмлення Чорнобильської АЕС

Як врятуватися від радіації – алгоритм дій: