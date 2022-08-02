Модульні будинки замість зруйнованого житла: Сергій Притула запускає новий масштабний проект

Волонтери допоможуть українцям, приватні будинки яких повністю зруйновані внаслідок обстрілів російської армії

Гуманітарний штаб Благодійного Фонду Сергія Притули запускає NEST – проект допомоги для українців, приватні будинки яких повністю зруйновані внаслідок обстрілів російської армії. Мета – повернути додому українські сім’ї, допомогти відновити їх родинне гніздо (англійською «nest», звідки й назва проекту – прим. ред.) на рідній землі – звести мобільний тимчасовий будинок. Він зводиться не окремим поселенням на околицях населеного пункту, а на земельній ділянці родини, для якої цей будинок призначений.

Зараз дивляться

– Ми розуміємо, наскільки українці ментально міцно пов’язані пуповиною зі своєю землею. Тому запускаємо проект NEST, який допоможе українським сім’ям залишатися у своїх громадах, між своїми друзями і родичами, на своїй землі, – каже засновник Фонду, волонтер та ведучий Нового каналу Сергій Притула. – Якщо у сім’ї біля зруйнованого будинку є шмат землі, ми привеземо і поставимо їм будинок. Це не тимчасове поселення, люди не стають переселенцями. Родина у себе вдома. Ворог хотів зруйнувати наш дім, але ми будемо повертатися і відбудовувати.

«Усе, що ви даєте на армію, йде на армію»: Сергій Притула – про гроші для працівників свого Фонду

Розпочали проект з смт. Макарів, що на Київщині. Перший такий будинок вже стоїть на ділянці родини Кириленків: п’ятимодульний дім з трьома спальнями, кухнею і ванною кімнатою. Родина заїхала туди 31 липня. Кошти на нього зібрали американські школярі з Айдахо.

На зведення одного NESTу йде 5 днів. Мінімальна комплектація будинку включає три кімнати – спальня, ванна кімната та кухня. Залежно від кількості членів родини кількість модулів збільшуватиметься. Готові збірні конструкції монтують на розчищеній та розрівняній ділянці, підключають до наявних на території ОТГ комунікацій, комплектують меблями та технікою.

«Вона величезна молодець! Просто браво!»: Сергій Притула – про Лесю Нікітюк

Один модуль коштує п’ять тисяч доларів, кількість модулів може змінюватися залежно від розміру родини. Планується збудувати стільки будинків, скільки зможуть залучити донатів.

Збір коштів для забезпечення житла родинам починається 2 серпня 2022 року. Долучайтесь!

Більше інформації про проект – за посиланням.