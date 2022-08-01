Як навчатися під час війни? Дієві поради

Донька ведучого Нового каналу Олександра Педана Лера зібрала лайфхаки для однолітків-абітурієнтів

17-річна Лера Педан цьогорічна абітурієнтка. Попри своє відоме завдяки татусю-ведучому Нового каналу Олександру Педану прізвище, дівчина намагається досягнути успіху власними силами. Вона закінчила школу з золотою медаллю, восени 2021-го року зняла спільний з батьком проект про університети України «УніверCheck», а тепер твердо вирішила вступати в Україні. І заохочує до цього однолітків-абітурієнтів! Дівчина дала кілька дієвих порад, як навчатися під час війни.

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Дайте собі чітку відповідь на важливе запитання

– Аби повернутися до навчання після перерви, варто спочатку відповісти самому собі на запитання: «для чого я це роблю?», – радить Лера Педан. – Спробуйте знайти глобальну мету: «прагну відбудувати країну, тож маю бути освіченим», «мрію заснувати свою IT-компанію» тощо.

Не перенавантажуйте себе

– Не варто одразу поринати у навчання з головою, – говорить дівчина. – Починайте з недовгих занять і поступово збільшуйте час.

Пам’ятайте про відпочинок

– Якщо фізично відчуваєте нестачу сил, не змушуйте себе, – зазначає Лера. – Спробуйте перепочити кілька днів. Щойно організм відновить ресурси, ви зможете повернутися до навчання.

Майте навчальні матеріали на зручному носії, продумайте все заздалегідь

– Часто повітряна тривога змушує відриватися від важливих справ, – каже донька Олександра Педана. – Аби не втрачати час, сидячи в укритті, спробуйте завчасно завантажити навчальні матеріали на свій ноутбук чи телефон або ж захопіть із собою посібник.

Більше порад щодо вступу у виші, навчання там і загалом про університети України дивіться у проекті «УніверCheck» на YouTube-каналі Олександра Педана.

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