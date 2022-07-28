Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати росію країною-спонсором-тероризму

Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає визнати росію державою-спонсором тероризму. Про це пише видання New York Times.

«Сенат одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Дж. Блінкена оголосити Росію державним спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели до загибелі незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей», – зауважує NYT.

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Якщо росію визнають державою-спонсором тероризму, то вона поповнить список ізольованих країн світу, який вже включає КНДР, Іран, Судан і Сирію.

Ізоляція передбачає жорсткі економічні й політичні санкції з боку США. Вони включають: заборону на постачання, експорт і продаж зброї; контроль за експортом товарів подвійного призначення; заборону на економічну допомогу та накладання фінансових та інших обмежень.