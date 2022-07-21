Олена Зеленська виступила у Конгресі США та попросила більше зброї для України

Сьогодні, 21 липня, дружина Президента України Володимира Зеленського Олена Зеленська виступила в Конгресі, попросивши надати нашій країні зброю. Перша леді стала першою в історії дружиною іноземного лідера, яка отримала можливість виступити з промовою в стінах цієї інституції.

На початку промови Олена Зеленська наголосила, що говоритиме не за протоколом, а передусім як жінка й мати. До конгресменів вона звернулася не лише як до політиків і представників партій, а як до матерів і батьків, дідусів і бабусь, доньок і синів.

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У своїй промові Олена Зеленська задала і про долю чотирирічної Лізи, яка загинула у Вінниці внаслідок російського обстрілу, а також дітей, убитих на Миколаївщині та Одещині, загиблих працівників і відвідувачів торговельного центру в Кременчуку, спаленого російською ракетою 27 червня. Після чого попросила надати Україні системи ППО.

«З початку війни росія випустила по Україні вже три тисячі різних крилатих ракет, але щоб зруйнувати чиюсь сім’ю, не треба навіть ракети – вистачає маленького уламка. Тож я звертаюся до вас від імені всіх загиблих. Від імені людей, які втратили руки й ноги. І від імені людей, які ще живі та цілі. Від імені тих, хто воює, і тих, хто чекає в тилу на повернення своїх рідних з передової. Я прошу у вас зброю! Зброю не для того, щоб нести війну на чужу територію, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу у вас системи протиповітряної оборони, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати й цілі сім’ї», – зазначила Олена Зеленська.