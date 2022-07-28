Укрпошта запускає продаж нових марок Доброго вечора, ми з України

Ескізом до марки «Доброго вечора, ми з України» стане трактор, що тягне танк

Про це повідомляє Мінцифра. Цей варіант обрали 41,2% учасників опитування. Зазначається, що за тиждень до опитування долучилося понад 833 тисячі людей, з яких понад 766 тисяч — у Дії.

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На другому місці марка із зображенням ЗСУ, що зупиняє путіна — 18,6%. Третє місце у воїна з KALUSH — 14,8%.

Четверте та п’яте місце розділили гусак у полі з військовими та керамічний півник. За них віддали свій голос 13 та 12,5%.

Де купити марку «Доброго вечора, ми з України»

Нарешті сьогодні, 28 липня, стартував продаж марки «Доброго вечора, ми з України»!

Придбати марку та іншу філателістичну продукцію з «тракторними військами» можна 28 липня у всіх відділеннях поштового зв’язку, в тому числі і в селах, а також онлайн: у філателістичному магазині Укрпошти, маркетплейсах Kasta, Prom, Roz etka, а також на міжнародних майданчиках eBay та Amazon. Купуючи марку онлайн кожен може зробити благодійний внесок на підтримку ЗСУ.

Як і на попередні поштові випуски будуть діяти обмеження на продаж. Один клієнт може купити на одне замовлення не більше 2 маркових аркушів кожного номіналу (2+2), 2 конверти «Перший день», 10 конвертів та 10 листівок.

Також на всіх онлайн-майданчиках в Україні та за кордоном можна буде придбати тематичний мерч із зображенням марки: футболки, два види магнітів, відкривачки.

Фото – Мінцифра

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