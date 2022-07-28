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Зруйновані корпуси та загиблі викладачі та студенти: Олександр Педан побував в університеті Каразіна у Харкові

Олександр Педан побував в університеті Каразіна у Харкові

Під час зйомок освітнього тревел-проекту «УніверCheck» ведучий Нового каналу дізнався, чи планує виш цьогоріч приймати абітурієнтів

Зруйновані спорткомплекс, корпуси економічного факультету та Каразінської бізнес-школи, пошкоджені університетська клініка, корпус Центральної наукової бібліотеки та музею природи, виведені з експлуатації студентські гуртожитки це далеко не весь перелік шкоди, яку росія завдала під час війни з Україною. Та найбільшою втратою в університеті Каразіна вважають загибель їхніх викладачів, студентів і випускників. Загалом було вбито більше двадцяти осіб як серед мирного населення, так і військовослужбовців.

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Олександр Педан побував в університеті Каразіна у Харкові

Мені боляче бачити масштаби руйнувань університету Каразіна, бо я запам’ятав його зовсім іншим, розповідає ведучий Нового каналу Олександр Педан. Ми побували у Харкові за кілька місяців до війни знімали освітній тревел-проект «УніверCheck». Виш здивував нас своїми масштабами величезний головний корпус у самому центрі міста, ще кілька корпусів в інших районах. Багато спеціальностей від поширених до рідкісних, як, наприклад, астрономія. Я б дуже хотів, аби українські абітурієнти підтримали цей університет своїми заявками.

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Попри напружену та небезпечну ситуацію в Харкові, зупиняти роботу виш не планує і готується до цьогорічної вступної кампанії. Кажуть, наражати на небезпеку ані студентів, ані викладачів з адміністрацією не будуть. Тож прийматимуть рішення про очне навчання відповідно до ситуації.

Олександр Педан побував в університеті Каразіна у Харкові

– «Освіта попри війну» такий девіз університету в нинішніх умовах. Якщо брати в абсолютному еквіваленті, то Каразінський університет постраждав найбільше серед інших. Але ми тримаємося, не припинили своєї діяльності та не евакуювалися, а університетська спільнота налаштована на перемогу й докладає усіх можливих зусиль, аби виш працював, навчав, проводив наукові дослідження й відновлювався, – кажуть в адміністрації університету.

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Загалом, за попередніми підрахунками, університету нанесено збитків на суму 100 млн євро. Виш навіть запустив кампанію Help Karazin University зі збором пожертвувань для допомоги постраждалим студентам, викладачам і працівникам, а також для відновлення пошкодженої інфраструктури університету. 

Олександр Педан побував в університеті Каразіна у Харкові

На початку війни ми з командою сумнівалися, чи видавати проект «УніверCheck». Запитували себе, чи захоче молодь вступати в Україні, чи взагалі існуватиме така змога, наскільки актуальним буде контент, який відзняли ще до війни? Зараз я переконуюся, що правильно видавати «УніверCheck»! ділиться Олександр Педан. Молодь має право на освіту, і попри війну не повинна відкидати варіанту вступати в Україні. Адже всі виші працюють. А ми з командою чесно показуємо їх сильні та слабкі сторони. Окрім того демонструємо унікальні кадри з харківського екопарку, який на момент нашого приїзду щойно відкрили. Зараз же він перебуває у напівзруйнованому стані через постійні обстріли.

Переглянути випуск освітнього тревел-проекту «УніверCheck» про ХНУ ім. В. Каразіна можна на YouTube-каналі Олександра Педана за посиланням. 

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