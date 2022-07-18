Держрегулювання ціни на бензин не буде: Україна тимчасово відмовляється від цього

В Уряді України вирішили тимчасово відмовитися від держрегулювання цін на бензин і дизель

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

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– Ми з боку держави призупинимо цінове регулювання, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом. Щоб вони могли весь доступний ресурс на європейському чи навіть не європейському ринку транспортувати в Україну, – заявила вона.

Ціни на бензин – що говорять в уряді

Свириденко додала, що в уряді очікують, що граничні ціни на дизпаливо будуть не вищими за 58 грн, на бензин — не вищими за 52 грн.

За її словами, якщо оператори ринку будуть зловживати становищем, проти них запроваджуватимуться санкції.

Причина проблем із бензином

Проблема з дефіцитом палива в Україні не вирішиться після скасування держрегулювання цін на нього. Існує хибне уявлення про те, що АЗС нібито притримували запаси бензину до підвищення цін.

Про це розповів «Сьогодні» експерт ринку пального, директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн. Причиною дефіциту він називає те, що з-за кордону зараз завозиться набагато менше палива, ніж потрібно.

– Ціна, регульована державою, – 40-45 грн. Ну поставте 60-80 грн. Від цього локомотиви з’являться в Європі? Або цистерни з’являться? Ні. Проблема не в ціні, проблема в тому, що пального немає. І ніяке скасування держрегулювання це не змінить, – пояснив експерт.

Ціна на бензин в Україні

Середні ціни на пальне в Україні на разних заправках:

У Телеграм-каналах пишуть, що АЗС вже почали підписувати перші контракти на постачання пального без втручання держави. Ось так виглядає попередній «прейскурант» із роздрібними цінами, за якими люди зможуть купити паливо.

Ситуація з бензином зараз

Так, станом на 14 липня 2022 року бензин є на 54% київських заправок зазначених мереж. У той же час дизельне паливо є на 64% АЗС. Для порівняння, на початку червня бензин можна було знайти на менше ніж 30% АЗС, а дизель – трохи більше 10% заправок.

Фото – iStock, auto.ria.com

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