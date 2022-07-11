Закон про заборону куріння: нові обмеження, про які потрібно знати

З 11 липня в Україні вступи у силу закон про заборон куріння у громадських місцях. Про це повідомила в Telegram Верховна Рада України.

Відтепер відповідно до зміни до статті 13 Закону України №2899-IV щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму, у громадських місцях взагалі не можна курити, це стосується не лише цигарок.

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Як зазначається, норми закону спрямовані на зменшення привабливості тютюнових виробів, захист від впливу вторинного тютюнового диму, викидів від електронних сигарет та аерозолю тютюнових виробів для нагрівання в публічних приміщеннях тощо.

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Зокрема, забороняється відведення місць для куріння в приміщеннях підприємств та установ усіх форм власності, а також вживання тютюнових виробів та використання пристроїв для споживання тютюну, зокрема, електронних пристроїв для нагрівання тютюну, електронних сигарет, кальянів, зокрема, кальянів та електронних сигарет, у всіх визначених законом місцях, у тому числі в закладах ресторанного господарства та приміщеннях підприємств.

З 11 липня буде заборонено курити:

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у спортзалах та на території спортивних та фізкультурно-оздоровчих майданчиків та закладів фізичної культури та спорту;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення людей;

у приміщеннях гуртожитків;

в аеропортах (крім спеціально відведених для цього місць);

на дитячих майданчиках;

на вокзалах та станціях;

на зупинках громадського транспорту;

у ліфтах і таксофонах;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у громадському транспорті та таксі.

Штрафи за порушення закону про куріння

За куріння в заборонених законом місцях відповідальність несуть як курці, так і суб’єкти господарювання, у приміщенні чи на території яких вчиняється правопорушення. Штраф може становити 51-170 гривень. У разі повторного порушення протягом року – 170-340 гривень. Звичайні організації (крім закладів ресторанів) за порушення заборони на куріння можуть отримати штраф у розмірі 1000 грн. Повторне порушення – 10 000 грн. Для ресторанів штраф буде в розмірі 3000 грн, а в разі повторного порушення протягом року – 15 000 грн.

За інформацією Держспоживслужби, кожен може подати скаргу на куріння у забороненому законом місці. Зробити це можна дистанційно через сайт Держспоживслужби.