Російські війська зруйнували пам`ятник Василю Сліпаку – Герою України

Російські окупанти та колаборанти знищили пам’ятник ветерану АТО, Герою України Василю Сліпаку, який був встановлений на Донеччині. Про це стало відомо з відео, яке у Telegram розмістив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Ролик зняли самі вандали.

«російські окупанти та колаборанти знищили пам’ятник Василю Сліпаку. Герою та гордості України. Генію світової культури. Все, на що воно (росіяни – ред.) здатне – це нищити і вбивати. Народжувати «шансон» та шанувати кобзона», – прокоментував відео Андрющенко.

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Василь Сліпак був відомим оперним співаком, який жив і працював у Франції. Але після початку війни у 2014 році він повернуся до України, щоб стати на захист її цілісності та суверенності. З позивним «Міф» Василь воював у Пісках біля Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Українець загинув 29 червня 2016 року у бою від кулі снайпера біля смт. Луганське Бахмутського району. За свої подвиги його нагородили орденами «За мужність» І ступеня та «Золота Зірка», а також присвоїли Героя України. Меморіал на честь Василя Сліпака було встановлено поблизу смт. Миронівський у Бахмутському районі на Донеччині військовими та волонтерами у 2016 році.