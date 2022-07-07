Як поїхати від війни до Словаччини? Маршрути, умови та корисні посилання

Кількість людей, які залишають Україну у пошуках безпеки, зростає з кожним днем. Відомо, що вже понад 4 мільйони українців поїхали за кордон, шукаючи прихистку. Однією з країн, яку обирають наші люди, є Словаччина. Тому давайте розберемся, як потрапити до Словаччини, скільки та в якому статусі там можна перебувати та чого чекати від уряду.

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Як потрапити у Словаччину?

Зараз працюють три прикордонні пункти пропуску: Вишнє-Нємецьке, Убля та Вельке Слеменце.

В’їзд до Словаччини дозволений всім особам, які втікають від війни в Україні, а також громадянам інших країн, які знаходяться в Україні. Наразі в’їзд можливий також для осіб, які не мають діючого проїзного документа (біометричного паспорта). У такому випадку необхідно попросити тимчасового або політичного притулку (азилу). Якщо приїжджати з малолітніми дітьми, рекомендовано мати при собі принаймні свідоцтво про народження дитини.

Особам без дійсного паспорта рекомендовано мати при собі інші документи (посвідчення особи, водійські права, посвідку на проживання в Україні, свідоцтва про народження дітей тощо). У разі перетину кордону дитиною без супроводу компетентний орган у співпраці з поліцією координує розміщення дитини в обраному закладі.

При перетині кордону потрібно заповнити одну з форм – Форма 1 або Форма 2. Після цього з вами зв’яжуться волонтери та скоординують поселення.

При перетині кордону автомобілем обов’язково потрібна страховка «грін кард». Туристичні та інші страховки не потрібні.

Дозволено вільний перетин кордону з домашніми тваринами.

Призупинено карантинні обмеження! Обов’язковий карантин та реєстрація в системі eHranica припинено. Наказом No 10/2022. Документи про COVID-вакцинацію, ПЛР-тест не потрібні.

Які права мають українські переселенці у Словаччині?

Після перетину кордону кожен отримає гуманітарну допомогу. Словацька Республіка надає громадянам України та членам їхніх сімей тимчасовий притулок, який включає проживання, харчування, охорону здоров’я, задоволення гігієнічних потреб та доступ до ринку праці. Урядові та громадські організації також допомагатимуть та надаватимуть гуманітарну та базову матеріальну допомогу кожному, хто переховуватиметься у Словаччині від війни. Транспортування від пункту перетину кордону до місця тимчасового проживання узгоджується на місці. Деякі муніципалітети надають людям, які проживають в Україні, безкоштовний приміський транспорт. Також доступні послуги таксі.

Для всіх громадян України при пред’явленні паспорту залізничний транспорт є безкоштовним.

Деякі словацькі оператори мобільного зв’язку безкоштовно надають SIM-картки для дзвінків та інтернету на кордоні.

Спільноти для діаспори українців

https://www.facebook.com/groups/ukrajincivsk/?ref=share

https://www.facebook.com/588989111148781/posts/5253591788021800

https://t.me/ukrajinci_na_slovensku

Гроші

Українську гривню (UAH) наразі проблематично обміняти в обмінних пунктах у Словаччині, банки таку можливість не пропонують. Рекомендуємо брати з собою готівку в євро (EUR) або доларах ($). Готівку (EUR) також можна зняти в банкоматах за допомогою платіжних карток.

Деякі словацькі банки допомагають людям з України отримати доступ до їхніх фінансів:

– в нових банкоматах, які знаходяться біля пунктів перетину кордону (Вишнє Нємецьке), зняття коштів з українських платіжних карток є безкоштовним (це стосується і деяких банків по всій Словаччині);

– відкриття безкоштовних рахунків, зокрема видання платіжних карток та доступу до інтернет-банкінгу;

– скасування плати за перекази в Україну.

Яку грошову підтримку надає Словаччина?

Матеріальна допомога виступає як фінансова допомога для тих, хто не в змозі забезпечити елементарні життєві умови та не може власними силами збільшити свої доходи. У даний час такими особами можна вважати також тих, хто втікає від війни в Україні. Розмір допомоги залежить від кількості членів родини та їхнього становища.

По матеріальну допомогу можна звернутися в бюро з питань праці, соціальних питань та сім’ї, де іноземцю нададуть необхідну консультацію. Компетентною установою для визначення права на матеріальну допомогу є бюро в місті, де проживає іноземець. Також можна оформити субсидію на харчування дитини. Для надання субсидії на харчування необхідно з’ясувати інформацію при зарахуванні дитини до дитячого садочка чи початкової школи. Керівництво школи скерує батьків щодо подальших кроків.

Пункти прийому біженців

ПЕРЕБУВАННЯ ІЗ ДІЙСНИМ БІОМЕТРИЧНИМ ПАСПОРТОМ

Якщо у вас є дійсний біометричний паспорт, ви можете легально перебувати на території Словацької Республіки та Шенгенської зони протягом 90 днів. Щоб легально залишитися на території Словаччини довше, за цей час вам потрібно подати заявку на якусь із форм легального перебування, або заявку на тимчасовий притулок чи азил.

ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК

Тимчасовий притулок надається для захисту іноземців від війни, наслідків гуманітарної катастрофи або систематичного чи масового порушення прав людини в країні походження. Це найшвидша форма захисту, яка надасть іноземцям доступ до житла, харчування, охорони здоров’я та дозволить їм залишатися та працювати в Словацькій Республіці.

Ви можете подати заявку на тимчасовий притулок особисто, безпосередньо на кордоні, або у відділенні поліції у справах іноземців. Якщо ви можете підтвердити свою особу (паспортом, ID-карткою), тимчасовий притулок буде надано одразу після реєстрації. Якщо у вас немає документів, заява на тимчасовий притулок буде розглянута приблизно протягом 30 днів. Ви одразу отримаєте житло, харчування, невідкладну медичну допомогу та забезпечення гігієнічних потреб.

У нинішній ситуації громадянам України доцільніше подавати заявку на надання тимчасового притулку, ніж на азил. Якщо ви подаєте заявку на азил, то зможете працювати лише після прийняття рішення щодо надання азилу або надання додаткового захисту. Відповідно, якщо ваша заява не буде розглянута протягом 9 місяців від початку провадження.

Реєстрація на тимчасовий притулок за посиланням.

Що потрібно для оренди житла?

Після перетину кордону представники урядових і громадських організацій допоможуть вам з інформацією стосовно проживання. Більше інформації за посиланням.

Також можете ознайомитись з пропозиціями на таких сайтах:

https://www.bazos.sk/

https://www.reality.sk/

https://www.byty.sk/

https://www.nehnutelnosti.sk/

Як влаштувати дитину в садочок/школу?

Ваші діти можуть відвідувати державні школи. У Словаччині це є обов’язковим для дітей до 16 років, тому їм буде дозволено навчання у школах за місцем вашого проживання або в іншому визначеному місці.

Щоб віддати дитину до школи/садочку, вам потрібно:

– подати заявку на тимчасовий притулок або азил для вашої дитини;

– відвідати дитячий садочок, початкову або середню школу (де ви хочете, щоб ваша дитина навчалася);

– надати директору документ, що підтверджує відкриття провадження щодо надання тимчасового притулку або азилу;

– згодом, відповідно до рівня освіти та рівня володіння словацькою мовою, ваша дитина буде зарахована на відповідний рік.

Більше інформації – за посиланням.

Як влаштуватися на роботу у Словаччині?

Жителі України, яким надано тимчасовий притулок, мають такий самий доступ до ринку праці, як і громадяни Словаччини (крім державних службовців). Вони можуть бути працевлаштовані за трудовим договором або у формі угоди.

Пропозиції вакансій на сайті служби зайнятості

Портал інтернет-довідник з ринку праці

Спеціальна група пошуку роботи для біженців

Лайфхаки

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Консультації українською мовою

+ 421-2-21025075 доступна щодня з 7:00 до 19:00. Консультація безкоштовна.

Міністерство охорони здоров’я Словацької Республіки публікує всю інформацію щодо допомоги біженцям з України на сайті Міністерства під банером ДОПОМОГА УКРАЇНІ.

Послуги охорони здоров’я будуть наданы українцям відповідно до їхнього статусу:

– якщо Словаччина є транзитною країною, ви маєте право на невідкладну медичну допомогу;

– якщо ви є заявником на тимчасовий притулок або азил, ви маєте право на термінову та необхідну медичну допомогу. Це також включає той вид медичної допомоги, який лікар порекомендує під час огляду. У відповідній області чи місті є доступна амбулаторна служба екстреної допомоги або центральна приймальня лікарні. Для цього необхідно показати картку іноземця, який є заявником на тимчасовий притулок, або документ про дозвіл на проживання на території Словаччини.

СТОМАТОЛОГІЯ

Контакти лікарів у Словаччині, які надають безкоштовну невідкладну стоматологічну допомогу.

ЛІКИ

Для громадян України зі статусом тимчасового притулку та транзиту:

– обмеження щодо рецептів та показань не застосовуються. Крім спеціаліста, рецепти на ліки може також виписати лікар загальної практики, і вони прийматимуться в аптеках;

– ліки, медичні прилади та дієтичне харчування будуть видаватися особі, яка перебуває у тимчасовому притулку, без додаткової плати.

COVID-19

Якщо у вас позитивний результат тесту на COVID-19, ви отримаєте всі необхідні обстеження та догляд. Якщо не маєте страховки, витрати будуть оплачені з державного бюджету.

Додатково! Корисні посилання!

Інформація про центри допомоги біженцям у Словаччині

Міграційний інформаційний центр МОМ

Міністерство закордонних справ Словаччини

Лендинговий рерус із загальною інформацією