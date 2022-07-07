Олена-Крістіна Лебідь — про початок повномасштабної війни

Хоч скільки б іноземні ЗМІ попереджали про загрозу з боку російських військ, більшість українців до останнього не могли повірити, що на них чекає повномасштабна війна. Не очікувала прокинутися 24 лютого від жахливих новин і ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

— У мене не було істерики або відчаю. Було гірше — тупий внутрішній ступор від відчуття «не можу повірити!» — зізналася ведуча Нового каналу. — Я лишилася в Києві. Виїжджати не збиралася. Хоча, якщо чесно, щовечора, лягаючи спати в спортивному костюмі, страшно було думати про одне й те ж: «Ну що, пригадаю щось хороше, бо завтра може й не прокинусь». І так усе стискалося всередині… Таке дивне відчуття внутрішнього паралічу. Але обіймала свого товстенького кабачка Сару (французький бульдог, — прим. ред.) і засинала з розумінням: ну, якщо вже і дам дуба, то хоч буду не голяка, а в спортивках (сміється).