Олена-Крістіна Лебідь — про свою родину в окупації

Ведуча Нового каналу поділилася теплими спогадами про маму, яка наразі перебуває на окупованій російськими військами території України

Після початку повномасштабної війни росії проти України ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь твердо вирішила лишатися у Києві. А її мама опинилася під російською окупацією та досі чекає на звільнення. Related video

— У мене під окупацією, на жаль, не лише мама, а й уся родина. Вся. Усі рідні. У різних містах, але всі відрізані. Спілкуватися вдається рідко, але ми розуміємо, що це не найгірше. Тому терпимо! — розповіла Олена-Крістіна.

— За кожної можливості виривалася з Києва і мчала до неї хоча б на двійко днів. Оце я зараз води розведу… Пригадую, як вона мене після гостювання біля під’їзду цілувала на добру путь. І клала на перекус у дорогу свій фірмовий штрудель з гарбузом та морквяні котлетки. Стояла у дворі в будь-яку погоду, аби до останнього проводити мою машину поглядом. І побачити, як я роблю «цьом» рукою, — усміхається Лебідь. — Боже, як я сумую, мамо…