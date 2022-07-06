Оголошено штурмове попередження у деяких областях України

У середу, 6 липня, у багатьох областях України оголосили штормове попередження. Це означає, що у деяких регіонах країни очікуються сильні дощі, град та пориви вітру 15-20 м/с.

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Станом на 6 липня відомо, що негода пануватиме у західних областях України та на Київщині. Встановлено перший рівень небезпеки – жовтий.

«6-7 липня в Україні, крім більшості західних, Миколаївської, 6 липня і Черкаської областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – додали синоптики.