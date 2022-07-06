Борис Джонсон не йде у відставку та призначив двох нових міністрів

У вівторок, 5 липня, міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров’я Саджид Джавід подали у відставку. Свої заяви про звільнення політики подали з різницею всього у 10 хвилин. А після них пішли й молодші міністри та помічники. Все це відбулося на тлі нового скандалу в британському уряді.

Справа у тому, що минулого тижня у відставку з посади заступника головного батога пішов Кріс Пінчер. Це відбулося через звинувачення про його домагання до двох чоловіків у клубі в центрі Лондона у нетверезому вигляді. У своєму листі він заявив, що забагато випив і поставив себе та інших в незручне становище.

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Пізніше у британських таблоїдах з’явилися нові звинувачення проти Пінчера, зокрема про його неналежну поведінку щодо двох депутатів-консерваторів. Сам він ці звинувачення заперечував.

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Тим не менше, Борис Джонсон сказав, що призначення Пінчера було помилкою, і приніс вибачення. Але після цього з британського уряду звільнилися двоє міністрів, які не захотіли працювати далі під керівництвом Бориса Джонсона.

Міністр фінансів Ріші Сунак у своїй заяві сказав, що громадськість очікує від уряду компетентності та серйозної роботи, «за ці стандарти варто боротися», і тому він подає у відставку. Міністр охорони здоров’я Саджид Джавід заявив, що уряд «не діє в національних інтересах».

Після звільнень прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не розгубився і призначив Надхіма Захаві новим міністром фінансів, а голова апарату прем’єр-міністра Стів Барклай став міністром охорони здоров’я. Таким чином навіть під час серйозної кризи лідерства на посаді прем’єра, Борис Джонсон дає зрозуміти, що він у відставку не піде.

Як зазначає політичний оглядач ВВС Кріс Мейсон, те, що зараз відбувається в уряді, може обернутися його повним крахом. «Дві відставки одна за одною, причому у найрізкіших виразах […] Якщо відставки продовжаться, то Борису Джонсону буде дуже, дуже важко залишатися на посаді прем’єр-міністра», – пише він.

Однак охочих зайняти місце глави уряду немає – жоден з депутатів-консерваторів не зголосився кинути йому виклик. Навпаки, кілька міністрів публічно його підтримали, зокрема, міністр закордонних справ Ліз Трасс – одна з потенційних претенденток на його місце на посаді лідера партії. Трасс заявила, що «на усі 100% підтримує прем’єр-міністра».