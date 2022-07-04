Чому не слід довіряти сумнівним роботодавцям

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь попередила, що шахраї можуть пообіцяти гроші, щоб насправді видурити їх у людини

Під час повномасштабної війни шахраї активізувалися. Вони використовують найрізноманітніші схеми, щоб нажитися на українцях. Останнім часом набирає обертів вже не нова афера з сумнівними пропозиціями роботи — набір текстів з фото, збір ручок або браслетиків і тому подібне. Ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь уже попереджала, що таким чином зловмисники можуть попросити 200-300 гривень нібито страхового внеску та зникнути. Є й альтернативний варіант розвитку подій. Related video

— Вам можуть сказати: «Щоб довести, що ми — серйозна фірма, зараз заплатимо вам страховий внесок, певну гарантію того, що візьмемо вас на роботу». Далі надсилають посилання, кажуть: «Заберіть гроші, там 300 гривень». За посиланням — фейковий сайт банку, який дуже схожий на справжній, — попередила Олена-Крістіна. — Людина може просто не помітити різницю. «Боже, як я сумую, мамо»: Олена-Крістіна Лебідь — про свою родину в окупації Як не стати жертвою шахраїв під час війни: універсальні поради від Олени-Крістіни Лебідь

На сайті потрібно ввести дані, включно з CVV-кодом, — це конфіденційна інформація, яку не можна нікому розголошувати. Адже саме за допомогою цього коду аферисти можуть отримати доступ до ваших коштів.