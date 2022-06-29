Транспортний безвіз для України в ЄС: що це таке і чи дійсні українські права в Європі

В Європі тепер визнаватимуть українське водійське посвідчення

Це стане можливим в рамках «транспортного безвізу», який 29 червня планується укласти між Україною та ЄС. Про це пишуть у статті ЕП.

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Тож тепер є маленький привід для радості, українцям не потрібно буде змінювати посвідчення чи складати додаткові іспити.

Дотепер громадяни України могли використовувати водійські посвідчення нового зразка в ЄС, проте в низці країн діяли обмеження. Наприклад, Австрії, Латвії та Німеччині ними можна було користуватися без обмежень лише протягом шести місяців.

Тепер цих обмежень не буде, що допоможе, зокрема, тимчасово переміщеним українцям, яким необхідні водійські посвідчення для роботи у ЄС.

Що таке «транспортний безвіз» між Україною та ЄС?

29 червня – історичний день для автоперевізників. Після року перемовин Україна підпише з Євросоюзом транспортний «безвіз». Відтепер зникають бюрократичні процедури, пов’язані з отриманням дозволів на перевезення товарів. Зникають і самі дозволи, які щороку надавали європейські держави. Бонус для звичайних українців – право керувати транспортними засобами в ЄС.

Перемовини про укладання такої угоди український уряд вів з осені 2021 року. Проте з початком повномасштабної війни росії проти України і блокади її морських портів скасування дозволів на автотранспорт стало критично необхідним, аби впоратися з торговельними потоками суходолом.

Оскільки Єврокомісія мала згоду всіх 27 країн-учасниць ЄС і мандат на підписання угоди, документ запрацює негайно. Україна опинилась серед перших країн, що не входить до ЄС, з якою Євросоюз уклав таку угоду. Про це пише Європейська правда.

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