Наслідки ракетного обстрілу 26 червня у Києві: Хронологія подій

«Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирним, як ви. По командними пунктами», – написав Олексій Арестович у своїму ТГ-каналі.

Сьогодні 26 червня 2022 Київ Шевченківський район та Київську область російські війська обстріляли ракетами Х-101. «Ракетного удару по Києву вранці 26 червня було завдано зі стратегічних бомбардувальників, які перебували в регіоні Каспійського моря» – повідомив речник Командування ВПС ЗСУ Юрій Ігнат.

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Ракети влучили у житловий будинок в Шевченківському районі, є жертви. На даний момент відомо, що один чоловік загинув. Постраждала також дружина та маленька донька загиблого, яка зараз знаходиться в лікарні та вже перенесла операцію. Як повідомляють лікарі, стан дитини стабільний.

В соцмережах пишуть, що постраждала жінка родом із росії, але вже більше 10 років живе в Україні.

Оновлення на 16:00: 7-річну дівчинку, яку врятували з-під завалів будинку у Києві сьогодні, прооперували. Наразі її стан стабільний, повідомляють у лікарні. У дитини мінно-вибухові травми середнього ступеня тяжкості, численні рани, забиті місця і садна. Загалом кількість постраждалих зросла до 6. Четверо людей госпіталізували, повідомив мер Києва Кличко.

У мережі з’явилося відео з жінкою, яка на момент ракетного удару перебувала в будинку. Вона розповіла, що втекла від військових дій у Сєвєродонецьку та оселилася у цьому будинку у Шевченківському районі зі своїми улюбленцями. Але росія наздогнала її і тут.

Також 22 червня ракета влучила в ігровий майданчик на території дитячого садочку в Києві. На місці майданчику – величезна воронка. Якби це сталося в будній день, коли в дитсадку є діти, могло бути багато жертв.

За повідомленням ДСНС станом на 15:00 26 червня локальні окальні осередки загорань в дев’ятиповерховому житловому будинку в Шевченківському районі, що постраждав внаслідок обстрілу ліквідовано. Тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів.

Фото: ДСНС України

Як повідомляє “Енергоатом”, ракета сьогодні 22 червня пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією: «Будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою», — йдеться у повідомленні.

Мер Києва, Володимир Кличко записав звернення до киян та гостей міста, в якому ще раз закликав бути вкрай уважними до сигналів тривоги та обов’язково спускатися у схоовище: “Ворог сатаніє та хоче нас залякати. Не втрачаємо пильності”

Також сьогодні прильоти ракет зафіксовано в Черкаській області.

Радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що ракетні удари по Києву – це послання від путіна лідерам G7.

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