День батька 2022 Україна: Новий канал зробив сюрприз зірковим батькам

Новий канал зняв чуттєвий соціальний ролик до Дня батька за участі Тараса Тополі, Вадима Карп’яка, Олександра Педана, Григорія Решетніка, Єгора Крутоголова, Михайла Шаманова та їхніх дітей

Цієї неділі, 19 червня, українці відзначатимуть важливе свято – День батька. Коли війна забирає домівки та розлучає родини, сімейні свята сприймаються особливо. Миті, коли можна побачити та почути рідних, цінуються ще сильніше. В цей нелегкий для всіх нас час Starlight Media хоче популяризувати теплі родинні свята, які зберігають у собі важливі цінності. Тож Новий канал до Дня батька зробив зірковим татусям подарунок – зустріч із дітьми. Днями в ефірі Нового вийшов ролик, сповнений любові й тепла, який ще раз нагадає усім татусям: хоч де б вони були, їх люблять і чекають удома.

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– Більшість із тат знаходяться далеко від своїх дітей, а деякі від початку війни їх не бачили, бо служать у ЗСУ і боронять Україну, як от телеведучий та журналіст Михайло Шаманов чи соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя, – розповідає маркетинг-директор Нового каналу Ольга Балабан. – Ми хотіли зробити їм сюрприз. Більшість із тат не знали, що в ролику буде включення з дітьми. Наприклад, перед зйомкою ведучому програми «Свобода слова» на ICTV та «Єдиного марафону новин» Вадиму Карп’яку сказали, що з ним мають записати інтерв’ю стосовно ордену «За заслуги III ступеня», який йому в День журналіста вручив президент. Вадим провів «Єдиний марафон», був стомлений, але знімальна група попросила затриматися заради інтерв’ю. Та замість преси він побачив дітей. Його радості та здивуванню не було меж.

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Щоб зробити подібний сюрприз, довелося підмовляти мам.

– Вони радо сприйняли нашу пропозицію. Дещо складно було з Тарасом Тополею. Тому що журналісти часто просять у нього коментарі. Потрібно було знайти віконечко для нашого «інтерв’ю», – зізнається Ольга Балабан. – Але все вдалося. Поява дітей стала для тат цінним та душевним сюрпризом. За кадром навіть лишилися сльози чоловіків.

«Тату, а що ти в мені любиш найбільше?», – миле запитання, яке діти поставили Олександру Педану, Тарасу Тополі, Єгору Крутоголову, Григорію Решетніку та Михайлу Шаманову. Не менш зворушливими були й відповіді. Які – дивіться в ніжному ролику на Новому каналі, СТБ та ОЦЕ. І не забудьте нагадати своїм рідним, як сильно ви їх любите. Бо хоч скільки б років нам було, ми завжди лишаємося дітьми для наших татусів.