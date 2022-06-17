Василь Бех: російський буксир знищили двома ракетами

17 червня 2022 стало відомо, що силами української оборони буксир «Василій Бех» було перетворено на «плавуче вогнище»

Карта бойових дій в Україні 17 червня: де йдуть бої на 114-й день війни

Related video

На сторінці в соцмережах Оперативного командування «Південь» з’явилось відповідне повідомлення:

«В Чорному морі ворожий флот внаслідок роботи угрупування різнорідних сил оборони півдня України втратив буксир «Василій Бех», який забезпечував доставку на о.Зміїний боєприпасів, озброєння на особового складу чорноморського флоту рашистів».

За попередніми даними уражено 70% екіпажу буксиру «Василій Бех», доля решти досі невідома.

NFT-арт про війну. Український стартап ZibraAI запускає благодійний NFT-проєкт Sirens Gallery

За інформацією оперативного угруповання військ «Примор’я», ракетний удар було завдано о 3:55. Наразі триває рятувальна операція. Екіпаж судна – 33 особи, 23 з них поранені, десять зникли безвісти.

На відео потрапив момент удару:

Як Україна може стати членом ЄС: офіційний перелік вимог