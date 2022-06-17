День батька 2022: зірки Нового каналу розповіли про своїх батьків

Ведучі Нового каналу Леся Нікітюк, Олена-Крістіна Лебідь, Ганна Жижа та експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов поділилися теплими спогадами

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька — свято на честь усіх татусів. На жаль, цього року багато хто не зможе привітати батьків особисто, позаяк ті захищають Україну від російських окупантів або перебувають за тисячі кілометрів від рідних. Але ніщо не зможе забрати добрі думки про найріднішу людину. Так, напередодні Дня батька ведучі Нового каналу Леся Нікітюк, Олена-Крістіна Лебідь, Ганна Жижа та експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов поділилися теплими спогадами про своїх татусів.

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Леся Нікітюк, ведуча реаліті «Пара на мільйон»:

— Мій тато — Іван Іванович — дуже класний! У нього найкращі калганівка та зубрівка в світі, і про це знають усі мої друзі. Він у мене справжній чоловік! Все життя мене захищає: у нього дуже коротка розмова з тими, хто намагається зробити мені погано — слідом за російським кораблем, все (усміхається). Тато — господар, класний рибалка, професіонал. Я йому купила човен, і він постійно лапає рибу. Як не виходить, то купує (сміється). Батько справжній жартівник, дуже компанійський, може і поспівати, може й пошуткувати. А ще мій тато справжній патріот України! Хочу привітати його з Днем батька і сказати, що я його дуже-дуже люблю!

Олена-Крістіна Лебідь, ведуча проекту «Аферисти в сітях»:

— Найтепліші спогади про батька в мене дуже сонячні! Бо у нас був ритуал — щосуботи він водив мене у парк атракціонів. Шо це для дитини? РАЙ! І він, на відміну від мами, дозволяв мені кататися на чому завгодно! Навіть, на нудотних центрифугах. Алде знав, шо я міцний горішок. І головне — потім ми йшли у відкриту паркову кафешку, де він брав мені пломбір із шоколадом у креманочці, а собі — холодне пиво. І ми так класно сиділи та сміялися, насолоджуючись кожен своїм «смаколиком». Пригадую і просто відчуваю сонце на носі та пломбір на язику (усміхається). І усмішку батька, дуже теплу та рідну.

Ганна Жижа, ведуча проекту «Ревізори на порозі»:

— У мене мільярди теплих спогадів, пов’язаних із татом. Якось за ніч він зробив мені костюм для танцю в дитячий садок. І на ранок у свої п’ять років я була красунею. Пригадую, як батько привіз мені джинси з відрядження. Мені було чотири, і я була дуже круто вбрана. Але найголовніше, що пам’ятаю, він мене ніколи не сварив. Хоч що б я утнула (а я робила шкоду постійно), він просто дуже щиро сміявся. І будь-яка неприємна ситуація завершувалася нашим спільним сміхом. Напевно, через це все своє життя не боюся робити помилки. Дуже яскравий спогад – як тато вчив мене плавати в Криму. Ми їздили дикунами, жили в наметі. Він мене відніс на глибину і сказав: «Пливи до мене». А сам відходив. І я пливла, пливла під водою – так батько навчив мене плавати й пірнати за одне літо. Тоді мені було може чотири, може, п’ять років.

Алекс Якутов, експерт реаліті «На ножах»:

— Найтепліші спогади, пов’язані з батьком, про те, як він вчив мене ловити рибу. Ми мали дачу на березі Азовського моря. Тато нарізав залізні труби, прив’язував до них поплавки, грузив на тачку й тягнув до моря. Закидав ті труби, сідав на березі та чекав хвилин 30. Заходив у воду й перевіряв гачки, зазвичай кілька бичків вже чіплялися. А ще я завжди чекав вечора, коли батько приїжджав на дачу з роботи. Темніло, вони з сусідами витягали сітку довжиною метрів зі 100 і йшли до моря. Я був маленький і не розумів, що так рибалити не можна. Це правопорушення. Але спогади все одно залишилися теплі. Чоловіки заходили в море, а ми, діти, бігали поруч у воді й заганяли рибу в сітку. Потім ту рибу витягали, перебирали, мальків відпускали. До речі, саме батько навчив мене правильно солити здобич і любити море.