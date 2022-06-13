У місті Прилуки зафіксовано приліт трьох російських ракет: що відомо

Сьогодні 13 червня 2022 росія нанесла три ракетні удари по місту Прилуки на півдні Чернігівщини, – повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Наразі відомо, що у місто «прилетіли» три крилаті ракети. Про масштаби руйнувань та постраждалих поки що офіційної інформації поки що немає.

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Після ракетного удару поблизу Прилук зібралася евакуаційна комісія Прилуцької РВА, для підготовки до проведення евакуації в разі в разі погіршення ситуації в селах поблизу Прилук: Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець», – повідомляється у ТГ-каналі «Прилуки Оперативні».

Одна з мешканок Чернігівщини, Валентина Збаратська присвятила вірш сьогоднішньому обстрілу Прилук: