У місті Прилуки зафіксовано приліт трьох російських ракет: що відомо

Сьогодні 13 червня 2022 росія нанесла три ракетні удари по місту Прилуки на півдні Чернігівщини, – повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Наразі відомо, що у місто «прилетіли» три крилаті ракети. Про масштаби руйнувань та постраждалих поки що офіційної інформації поки що немає.
Відомо, що у деяких будинках пошкоджені вікна.
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Після ракетного удару поблизу Прилук зібралася евакуаційна комісія Прилуцької РВА, для підготовки до проведення евакуації в разі в разі погіршення ситуації в селах поблизу Прилук: Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець», – повідомляється у ТГ-каналі «Прилуки Оперативні».
Одна з мешканок Чернігівщини, Валентина Збаратська присвятила вірш сьогоднішньому обстрілу Прилук:
Бомбили сьогодні рашисти Прилуки.
Ракети пустили, не втихнуть падлюки.
Здавалось, війна відійшла з цих вже країв.
Та орки нагадують зрідка про них.
Жило собі місто у злагоді й мирі.
Здавалось усім, що всі люди щасливі.
Та треба порушити ритм у людей
рашистам ,недолюдкам спокій оцей.
Пускають ракети на села з кордоном.
Десну і Прилуки бомбили уроди.
Не можуть вспокоїтись в цій боротьбі.
Програють по повній, а виграєм ми!
Українці, ви неймовірні!
Джерело: ОК «Північ»