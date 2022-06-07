З початком повномасштабної війни у багатьох містах України активізувалися диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Відповідно, в українцям хочеться розібратися, що це таке, як їх розпізнати та кому повідомляти, коли вдається їх виявити.

Що таке ДРГ?

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Диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) – це високомобільний підрозділ спеціального призначення. Зазвичай ці угрупування використовуються для розвідки і диверсій у тилу ворога.

Учасники ДРГ можуть знаходитися на території противника протягом довгого часу, асимілюватися, злитися з соціумом, а потім у потрібний момент проявити себе. Зокрема, диверсійно-розвідувальна група виконує збір даних про укріплених точках ворога, об’єктах, які мають стратегічну цінність.

Уся інформація, яку ДРГ може зібрати на території противника, та усі дії, які учасники угрупування можуть здійснити, носять злочинний характер. Адже, це пряма робота на ворога.

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Що робити, якщо ви виявили ДРГ?

Зафіксуйте їхні прикмети (одяг, зовнішність тощо). Не показуйте їм документи, не підказуйте дорогу. Не давайте телефон для дзвінка, а якщо дали, то зафіксуйте номер на який вони телефонували. Також важливо зафіксувати час та місце, де бачили диверсантів, їхню кількість, зміст розмови, номери, колір та марки автівок, напрямок руху, прикмети. Про це треба повідомити до правоохоронних органів, зокрема СБУ, або тероборони.

Якщо ви зустріли підозрілу особу, яка видається вам диверстаном, обов’язково повідомляйте в офіційні інстанції.

Офіційний чат-бот СБУ в телеграм: @stop_russian_war_bot.

Контактні телефони тероборони ЗСУ за номером 102.