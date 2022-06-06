КНДР запустили ракети в режимі випробувань: США та Південна Корея швидко зорієнтувалися

5 червня Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря біля свого східного узбережжя

Сталось це на наступний день після того, як Південна Корея та США завершили свої перші спільні військові навчання за участю американського авіаносця за більш ніж чотири роки. Про це повідомляє Reuters.

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Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що Північна Корея запустила невідому ракету. Уряд Японії повідомив, що КНДР запустила, ймовірно, балістичну ракету.

Як пише Bloomberg, Північна Корея запустила вісім балістичних ракет малої дальності.

Військові Південної Кореї заявили, що зафіксували запуск ракет між 09:08 та 09:43 за місцевим часом із району навколо головного аеропорту Пхеньяну у бік вод біля його східного узбережжя.

Відповідь США та Південної Кореї

США та Південна Корея не стали довго чекати. Вони запустили вісім балістичних ракет у Японське море в понеділок у відповідь на проведені КНДР напередодні запуски ракет, повідомляє «Ренхап» з посиланням на південнокорейських військових.

– Наші військові рішуче засуджують серію провокацій Північної Кореї із використанням балістичних ракет і серйозно закликають її негайно припинити дії, що посилюють військову напруженість на півострові та посилюють проблеми безпеки, – говориться в публікації.

Про спільні навчання США та Південної Кореї

4 червня південнокорейські та американські кораблі завершили триденні навчання у міжнародних водах біля японського острова Окінава, до яких входили тренування з протиповітряної оборони, протикорабельні, протичовнові та морські операції з перехоплення.

У навчанні брав участь атомний авіаносець USS Ronald Reagan, а також інші великі військові кораблі.

Крім того, 3-4 червня Сеул відвідав представник США у справах Північної Кореї, спецпредставник США Сун Кім. Він зустрівся зі своїми південнокорейськими та японськими колегами Кім Ганном та Такехіро Фунакосі, щоб підготуватися до «всіх непередбачуваних обставин» на тлі ознак того, що Північна Корея готується провести ядерне випробування вперше з 2017 року.

Вашингтон дуже чітко дав зрозуміти Пхеньяну, що він відкритий для дипломатії, сказав Сун Кім під час візиту, зазначивши, що він готовий обговорити питання, що становлять інтерес для Пхеньяну, такі як ослаблення санкцій.

Нагадаєм, що Північна Корея вже вдалась до провокацій і до цього. КНДР випробувала та запустила свою першу нову міжконтинентальну балістичну ракету. Випробуванням керував особисто лідер Північної Кореї – Кім Чен Ин.

Фото – Getty Images

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