Депутата Євгена Яковенка затримано в Молдові: причина — розшук по лінії Інтерполу Білоруссю

У Молдові за запитом Білорусі затримали депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка. Про це пише молдавське видання Deschide.MD з посиланням на джерела.

Як інформує видання, Яковенка затримала прикордонна поліція Молдови, після чого його доставили до слідчого ізолятора. Причина затримання нардепа України – оголошення у розшук по лінії Інтерполу Білоруссю.

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У бесіді з журналістами Deschide.MD голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що «мінська влада звинувачує українського парламентарія у хабарництві та корупції та зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію».

Для довідки. Євген Яковенко — позафракційний народний депутат Верховної Ради України, обраний у виборчому окрузі № 52 (Дебальцеве, Торецьке, Калінінський район міста Горлівки, частина Бахмутського району) у Донецькій області у 2019 році. Яковенко боровся на виборах 2019 року проти людей українського олігарха та кума владіміра путіна Віктора Медведчука. Після перемоги на виборах команда Медведчука звинуватила Яковенка у фальшуванні результатів виборів і підкупі виборців.