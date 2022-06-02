Новий канал>Новини

Вітання з Трійцею

Вітання з Трійцею у прозі та картинках

Цьогоріч уперше за багато років католики та православні християни святкуватимуть велике свято Трійці в один день -12 червня. Через війну додаткового вихідного через свято не передбачається, але ви завжди можете привітати своїх рідних та близьких зі світлим святом Трійці. Тому ми підготвували для вас привітання з Трійцею – у картинках та прозі. Обирай своє та вітай близьких.

Вітання з Трійцею у прозі та картинках

Related video

Вітаємо зі світлим християнським святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім’ю, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров’я та віру в краще. Непохитної віри, Божої милості та обдарування, чуйного серця і доброти. Нехай Ваша душа не знає печалей і світиться щастям. Спокою, безпечності та світу вам і вашому будинку!Вітання з Трійцею у прозі та картинках

Трійця – велике свято, коли потрібно забути всі старі образи та впустити в серце стільки любові й добра, скільки можете. Пробачайте всім, хто заподіяв вам біль. Хай дім ваш наповниться добробутом і щастям. Вітаю зі святою Трійцею!

Вітання з Трійцею у прозі та картинках

Прийшла Трійця, свято надій, таємного кохання і беззастережної віри. Нехай летять ваші бажання в захмарні висоти, щоб через час здійснитися і принести в життя казкову радість і щастя.

Вітання з Трійцею у прозі та картинках

Вітаю з Трійцею і від чистого серця хочу побажати, щоб на душі було завжди спокійно, щоб в житті не згасав вогонь любові та надії. Нехай все навколо в один момент стане чудовим і прекрасним, нехай волею добрих сил і ангелів тобі вдасться знайти вірний шлях до щастя і блаженства!

Вітання з Трійцею у прозі та картинках

Вітаємо зі світлим православним святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім’ю, приносячи в оселю лише душевний спокій, міцне здоров’я та віру в найкраще.

Вітання з Трійцею у прозі та картинках

Зі святом Трійці вас! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить душу натхненням і радістю, зміцнить віру і подарує надію, зцілить хвороби і нагородить терпінням, мудрістю, життєвими благами і щасливими миттєвостями.

Вітання з Трійцею у прозі та картинках

З днем Трійці вітаю! Нехай Свята Трійця супроводжує по життю й оберігає від горя, нещастя і злих людей. Бажаю міцного здоров’я, благополуччя в сімейних справах та кар’єрі, удачі в будь-яких починаннях. Хай Бог пошле все, чого забажається!

gspace лайфхак модные новости трійця
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь